Horóscopo 1 de junio

♈ ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

No deje pasar de largo una relación satisfactoria. Puede sufrir un pequeño bache económico. Jornada ideal para demostrar su profesionalidad. El estrés perjudica su salud, aprenda técnicas de relajación.

♉ TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

La familia le proporcionará grandes alegrías. Cuidado con los gastos excesivos. Pronto recogerá los frutos de su esfuerzo en el trabajo. No siga retrasando la visita al dentista, luego será peor.

♊ GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Los astros aportan un clima agradable a su relación de pareja. Tiene muchos gastos, pero también ingresos extras. Relájese y será capaz de controlar su trabajo. Anote en su agenda la revisión de la vista.

♋ CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Exponga a su pareja lo que necesita. Bien de dinero y mejorando. En el trabajo, la rutina hará que el tiempo pase despacio. Deberá hacer ejercicios adecuados para que disminuya ese dolor de espalda.

♌ LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Procure demostrar más comprensión hacia sus familiares. Hoy ayudará económicamente a un amigo. Día agotador en su trabajo. Antes de acostarse, dese un baño caliente, le relajará.

♍ VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Día feliz con su pareja. En esta jornada podría llegar un dinero extra. Vigile con quien habla, en el trabajo hay muchas envidias. Le vendrá bien tener un mayor contacto con la naturaleza.

♎ LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

El orgullo, a veces, hace que nos perdamos muchas cosas. No derroche su dinero por muy bien que vayan las cosas. Se acabará el agobio cuando se entreguen los pedidos. La vitalidad y la energía se restablecerán pronto.

♏ ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Abra su corazón a una nueva relación. Invertirá dinero adquiriendo muebles antiguos. Su buen hacer le lleva a dar cursos en su trabajo. Confíe en los remedios caseros para aliviar sus molestias.

♐ SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

En esta jornada, le encontrarán especialmente atractivo. Aproveche el día para disfrutar de ese aumento de sueldo. Hoy viajará por motivos de trabajo. Acuérdese de la visita al médico, más vale prevenir.

♑ CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Sentirá el amor de su pareja como en tiempos pasados. Déjese de tacañerías y concédase algún capricho. Su tenacidad en el trabajo es envidiable, siga así. La música y la lectura son buenas medicinas.

♒ ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

El contacto con sus amigos será fundamental. En cuestión de dinero, mejor de lo que pensaba. No luche contra lo inevitable y adáptese al puesto. Hoy se encuentra de buen humor y eso es salud.

♓ PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Se olvida con facilidad de los amigos del pasado. Gaste menos en caprichos. El cambio de trabajo va a ser muy positivo. Procure descansar y cuidar más su alimentación.

Fuente: El Litoral