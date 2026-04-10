Horóscopo 10 de abril

♈ Aries

Tenés las cosas claras, pero el impulso puede jugarte una mala pasada si decidís demasiado rápido. El viernes pide más calma y menos reacción inmediata. También será importante prestar atención a la familia. En el amor, aunque el vínculo cambie con el tiempo, eso no tiene por qué ser algo negativo.

♉ Tauro

El cansancio no pasa solo por el trabajo: también puede haber desorden en las comidas y en la rutina diaria. Recuperar hábitos más sanos te ayudará a mejorar el ánimo. En lo laboral, compartir lo que sabés puede dejarte bien posicionada. En el amor, será un día para confiar un poco más.

♊ Géminis

La jornada será ideal para decir eso que venís guardando hace tiempo. Callarte demasiado ya empezó a pesar más de la cuenta y hablar puede darte alivio. En el plano afectivo, si alguien te interesa de verdad, este viernes puede ser un buen momento para animarte a dar el primer paso.

♋ Cáncer

Ordenar el espacio de trabajo también puede ayudarte a ordenar la cabeza. El día favorece la organización, los hábitos más claros y una rutina mejor administrada. En lo personal, aunque te cueste mostrar afecto, convendrá perder el miedo al rechazo y acercarte con más naturalidad a esa persona.

♌ Leo

Si alguien te pide ayuda, no será buena idea esquivarlo por comodidad. Dar una mano puede dejarte una experiencia útil e incluso abrir una puerta interesante más adelante. En lo laboral, todavía no será el mejor momento para exigir cambios. En el amor, disfrutar tu libertad también puede ser valioso.

♍ Virgo

Puede abrirse una oportunidad concreta para crecer en el trabajo, aunque también surjan tensiones alrededor. Lo mejor será no entrar en conflictos ajenos y concentrarte en lo importante. En el amor, una persona valiosa podría estar quedando demasiado al margen. Este viernes pide mirar mejor lo que tenés cerca.

♎ Libra

La jornada aparece favorable para acuerdos, decisiones económicas o movimientos que necesiten intuición y equilibrio. También puede reaparecer alguien que tiene algo importante para contarte. En el amor, será clave romper la monotonía con un gesto distinto, una propuesta inesperada o un cambio de aire en la relación.

♏ Escorpio

En medio del ritmo habitual, el viernes ofrece un momento de calma que convendrá aprovechar. Habrá claridad para resolver problemas y dejar en segundo plano lo accesorio. Si estás buscando un cambio laboral, no alcanzará con desearlo: será momento de moverte y dejar de postergar decisiones.

♐ Sagitario

A veces te apoyás demasiado en los demás y eso termina quitándote fuerza en lugar de dártela. El día invita a recuperar autonomía y volver a confiar más en vos. También será bueno pensar el fin de semana con algo de aire libre o naturaleza. En pareja, hará falta estar más atenta al otro.

♑ Capricornio

No hace falta que cargues sola con todo. Compartir tareas y apoyarte más en tus compañeros puede hacerte mejor y también mejorar el clima de trabajo. Hacia el final del día, el cuerpo puede pedir descanso. El viernes será ideal para bajar el ritmo, aflojar tensiones y buscar algo de calma en casa.

♒ Acuario

Conviene bajar un poco la intensidad y no trasladar desconfianzas viejas a personas que no las merecen. Alguien cercano podría necesitar ayuda y no animarse a pedirla, así que será un buen día para observar más. En el amor, la susceptibilidad o los celos podrían complicar algo que en realidad viene bien encaminado.

♓ Piscis

Si el nerviosismo gana terreno, también aumenta el riesgo de errores o malos entendidos, sobre todo en el trabajo. El viernes pide calma, foco y menos sensación de presión. También será importante retomar contacto con la familia. En el amor, puede ser un buen momento para integrar más a tu pareja en tu mundo cercano.

Fuente: El Litoral