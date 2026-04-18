Horóscopo 18 de abril

♈ ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

No eche más leña al fuego y sea cuidadoso con su amor. Es un buen día para hacer grandes compras. Realice algún cursillo que enriquezca su currículum. Andará flojo de reservas, cuide la alimentación.

♉ TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Si no desea seguir con su relación, acábela cuanto antes. Posibles gastos extras, pero su economía está a salvo. Láncese en pos de nuevas aventuras profesionales. Cuidado con sus ojos, no los someta a ambientes cargados.

♊ GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Quede con los amigos que no ve desde hace tiempo. Bueno es adquirir, pero mejor es conservar. Exija una mayor colaboración a sus compañeros. Dedique el tiempo libre que tiene a cuidar su salud.

♋ CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Aunque es poco celoso, no descuide a su pareja. Obtendrá beneficios si hace inversiones inteligentes. Huya de las tensiones y batallas entre compañeros. Le acecha un malestar físico, pero será leve.

♌ LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Hoy preferirá estar solo. En cuestiones económicas, sea más cauto. Saldrá victorioso de los tests laborales. Muy bien de defensas, puede afrontar cualquier tema.

♍ VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Las conductas apasionadas le traerán malos resultados. Preste atención a su economía. Promoción laboral, éxito, e incremento de las ganancias. Hoy es un buen día, disfrute de sus energías.

♎ LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Organice su interior para afrontar con éxito el exterior. El dinero puede crearle serios problemas, use la cabeza. La monotonía hará que se plantee un cambio de trabajo. Por fin gana la batalla al colesterol.

♏ ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

No se deje llevar demasiado por el corazón, reflexione. Limite sus gastos si no quiere tener problemas económicos. Los pedidos de trabajo irán en aumento. La música y la lectura son buenas medicinas.

♐ SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Debe aprovechar su atractivo para «ligar». Con su carisma, los negocios le irán de maravilla. Los conflictos en lo laboral se atenúan. No mire hacia atrás; está en su mejor momento de salud.

♑ CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

No sea tan duro, su pareja es humana. Por fin encuentra la seguridad económica que tanto desea. Este trabajo tan intenso es puntual. Oportuno descansar todo lo que pueda por la noche.

♒ ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Indeciso y dubitativo en asuntos sentimentales. Un viaje de negocios al extranjero le acarrea gastos inesperados. En el trabajo, recibirá ayuda por parte de un superior. Su piel necesita cuidados, no lo olvide.

♓ PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Un viaje le ayudará a superar una situación confusa con su pareja. Las actividades extras producen ganancias importantes. Excelente momento para aportar iniciativas en el trabajo. Nada mejor que la compañía para acabar con esa tristeza.

Fuente: El Litoral