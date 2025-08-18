Horóscopo 18 de agosto

Aries

Esta semana te sentirás segura de lo que te hace especial, Aries, ya que Mercurio termina su retrogradación en Leo. Podrías estar lista para avanzar con un proyecto creativo, o bien encontrar la manera de imprimir tu personalidad en tu trabajo u otros contenidos. También podrías mostrar más de ti misma al salir o al socializar. Con el encuentro de Venus y Júpiter en Cáncer, podrías tener interacciones positivas con familiares o sentirte inspirada para decorar tu hogar. Tal vez también suavices problemas recientes con tu familia o te sientas más emocionalmente estable.

Tauro

Esta semana tendrás mayor claridad en asuntos relacionados con el hogar, Tauro, ya que Mercurio termina su retrogradación en Leo. Podrías tener conversaciones productivas con familiares o compañeras de vivienda, o avanzar con planes para mudarte o redecorar. También podrías comprender mejor un recuerdo o acontecimiento de tu infancia. Con Venus y Júpiter en Cáncer, quizá tengas ganas de aprender una nueva habilidad o de pasar tiempo leyendo y escribiendo. Incluso podrías hacer un viaje corto o dedicarte a otros trabajos vinculados con la comunicación.

Géminis

Esta semana avanzarás con nuevas ideas para trabajos de escritura o comunicación oral, Géminis, ya que Mercurio termina su retrogradación en Leo. Podrías progresar en proyectos relacionados con la comunicación o aprender rápidamente habilidades prácticas e información útil. Incluso podrías estar planificando un viaje. Con Venus y Júpiter en Cáncer, podrías recibir buenas noticias en el trabajo o sentirte más motivada en tus proyectos laborales. También podrías gastar más de lo habitual y tener ganas de consentirte con experiencias agradables.

Cáncer

Esta semana te sentirás más segura sobre tus próximos pasos en el trabajo, Cáncer, ya que Mercurio termina su retrogradación en Leo. Podrías retomar proyectos o avanzar en la búsqueda de nuevas oportunidades profesionales. También podrías sentirte menos preocupada por tus finanzas. Con Venus y Júpiter en tu signo, podrías conectar con una mayor confianza en ti misma o tener ganas de renovar tu estilo personal. Además, áreas como los viajes, la educación o la espiritualidad podrían ayudarte a entender mejor lo que quieres para ti.

Leo

Esta semana te sentirás más tranquila sobre el rumbo que estás tomando, Leo, ya que Mercurio termina su retrogradación en tu signo. Podrías sentirte más segura de las metas personales que persigues o descubrir nuevos intereses que te ayuden a definir tu identidad. Con Venus y Júpiter en Cáncer, disfrutarás de tu tiempo a solas y sentirás más paz cuando descanses o te dediques a una práctica espiritual. Podrías acercarte a la astrología, la manifestación o la escritura reflexiva, y aprenderás a confiar más en tu intuición.

Virgo

Esta semana te sentirás más equilibrada emocionalmente, Virgo, ya que Mercurio termina su retrogradación en Leo. Podrías comprender mejor tus propias conductas o sentimientos, o liberarte de creencias y patrones limitantes. Tal vez te interese aprender más sobre salud mental o espiritualidad. Con Venus y Júpiter en Cáncer, podrías sentirte apoyada en tus amistades o formar nuevas conexiones. Notarás que otras personas te acercan a oportunidades positivas, o sentirás que perteneces a una comunidad más amplia.

Libra

Esta semana tendrás más claridad sobre tu lugar en tus relaciones, Libra, ya que Mercurio termina su retrogradación en Leo. Si recientemente hubo confusión en una amistad o relación romántica, podrías comunicarte mejor. También podrías estar lista para crear una red social o comunidad más sólida para ti. Con Venus y Júpiter en Cáncer, podrías ver avances positivos en tu trabajo. Tal vez sientas inspiración para nuevas metas profesionales, recibas una propuesta laboral o logres reconocimiento por proyectos recientes.

Escorpio

Esta semana retomarás impulso en tu carrera, Escorpio, ya que Mercurio termina su retrogradación en Leo. Si en días recientes se retrasaron o cancelaron proyectos u oportunidades laborales, ahora podrás avanzar y tener más claro a qué metas profesionales quieres comprometerte. Con Venus y Júpiter en Cáncer, podrías sentirte inspirada para aprender nuevos temas, inscribirte a un taller o curso completo. También podrías viajar o explorar distintas culturas, idiomas y creencias espirituales.

Sagitario

Esta semana te sentirás motivada a aprender e investigar, Sagitario, ya que Mercurio termina su retrogradación en Leo. Podrías avanzar en proyectos de escritura o comunicación oral, o concretar planes de viaje. También te sentirás segura al compartir tus conocimientos y opiniones públicamente. Con Venus y Júpiter en Cáncer, podrías fortalecer la intimidad en tus relaciones cercanas. Por otro lado, podrías gastar más en compras importantes o recibir pagos o favores financieros de otras personas.

Capricornio

Esta semana te sentirás mejor tanto con tus finanzas como con tus relaciones, Capricornio, ya que Mercurio termina su retrogradación en Leo. Podrías resolver problemas de comunicación con alguien o encontrar maneras más inteligentes de ahorrar o gastar. También podrías comprender mejor tus emociones. Con Venus y Júpiter en Cáncer, podrías disfrutar de encuentros cercanos con alguien, o tener ganas de salir en citas o añadir más romance a tu relación actual.

Acuario

Esta semana tendrás más claridad sobre tu posición en tus relaciones cercanas, Acuario, ya que Mercurio termina su retrogradación en Leo. Podrías comunicarte abiertamente sobre tus sentimientos o avanzar en una colaboración laboral o una decisión importante sobre una relación actual. Con Venus y Júpiter en Cáncer, podrías sentirte muy motivada en el trabajo y recibir comentarios positivos sobre tu labor. Además, podrías interesarte en nuevos ejercicios o prácticas de bienestar para incorporar a tu rutina diaria.

Piscis

Esta semana te sentirás más segura sobre lo que haces en tu trabajo, Piscis, ya que Mercurio termina su retrogradación en Leo. Podrías buscar nuevas oportunidades profesionales o asumir diferentes responsabilidades y proyectos en tu rol actual. También podrías motivarte a hacer ejercicio o cuidar más tu salud física. Con Venus y Júpiter en Cáncer, podrías tener interacciones sociales divertidas o incluso estar saliendo con alguien. Además, podrías redescubrir tu voz creativa y sentir inspiración para un nuevo pasatiempo o proyecto personal.