Horóscopo 19 de abril

♈ ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Si busca amor, en estos momentos lo tiene muy cerca. Unos baches económicos pondrán a prueba su intuición. Ofertas para cambiar de trabajo, piense con calma. Cuide su hígado alimentándose bien.

♉ TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Con su pareja surgirán diferencias de criterios. Puede sufrir un pequeño bache económico. Sus superiores están contentos con su trabajo. Descansar más, es la única manera de encontrarse bien.

♊ GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Las circunstancias exigen mayor madurez emocional. Puede adquirir bienes de valor, como joyas, o un coche. Planifique su trabajo para el futuro. Ese desequilibrio nervioso se debe al exceso de trabajo.

♋ CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

La nueva relación marcha, no se agobie. A partir de ahora, tendrá que planificar mejor su economía. En el plano laboral, muestre su talento a las personas adecuadas. Malestar físico en forma de jaquecas.

♌ LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

En lo referente al amor, sabe lo que quiere, no se rinda. Comienza a recoger lo sembrado en el terreno financiero. Escuche a los más veteranos en su trabajo. Su piel necesita más que nunca de sus atenciones.

♍ VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Todo irá sobre ruedas con sus familiares. Estudie la forma de sacar más rendimiento a sus ahorros. Jornada laboral fecunda en ideas y proyectos con mucho futuro. Su dieta debe ser lo más equilibrada posible.

♍ VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Romance pasajero. No piense tanto en el dinero y salga a divertirse. Su jefe le propondrá afrontar mayores responsabilidades. Gozará de energía y resistencia.

♍ VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Es muy probable que tenga un encuentro romántico. Va a ser muy generoso con los que le rodean. No se fíe de las propuestas laborales tan maravillosas, medítelas. Estado físico francamente excelente.

♐ SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Su pareja se siente orgullosa de usted, respire a gusto. Preste atención a sus finanzas para evitar sustos. No se meta en líos con la gente que trabaja a su lado. Gozará de una salud excelente.

♑ CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Abandone ese malhumor, su pareja le necesita. Un compromiso familiar le produce un gasto imprevisto. Para mejorar la situación laboral, fíese de su intuición. Dolores de espalda, especialmente si juega al tenis.

♒ ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

El amor será el aspecto más brillante del día. Corre el riesgo de quedarse en números rojos. Aprenda a defenderse de quienes le envidian laboralmente. Un poco más de ejercicio no le sentará nada mal.

♓ PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Deberá preguntarse qué está pasando en su relación. No se engañe a sí mismo, sus cuentas van mal. Los asuntos laborales marcharán «viento en popa». Hoy comprobará que ha perdido ese «kilito» que le sobraba.

Fuente: El Litoral