Horóscopo 2 de marzo

Aries

Se ubica hoy el planeta en tu casa doce, en el signo de Piscis, suavizando tu impulso habitual e invitándote a actuar desde la intuición más que desde la prisa. Ahora tus decisiones fluyen mejor cuando escuchas señales sutiles y te permites tomar tu tiempo antes de actuar. La paciencia será tu mejor aliada. Números: 12, 27, 39.

Tauro

El tránsito de Marte por el signo de Piscis despierta tu sensibilidad hacia los demás y te impulsa a colaborar con más empatía. Estarás ahora muy inspirado a ayudar o a participar en proyectos colectivos que te llenen el alma de agradecimiento y de la satisfacción de saber que eres una parte importante en la vida de otras personas. Números: 5, 18, 33.

Géminis

Marte ahora en tu casa diez del Zodiaco, activa tu zona profesional con un toque espiritual. Tus ideas se vuelven más creativas y visionarias. El momento se presenta ideal para poner en acción aquello que has estado imaginando y hacerlo realidad. Se impone confiar en tu intuición con relación a tu campo laboral. Números: 9, 21, 30.

Cáncer

Marte, el planeta fuerte, guerrero, ahora en tu casa novena, te eleva emocionalmente y te enriquece con una fe profunda en el futuro. Ahora puedes recibir señales, sueños o intuiciones que te guiarán al tener que tomar decisiones importantes. Tu fortaleza de espíritu te hará invencible ante todo problema. Números: 2, 14, 28.

Leo

Marte, ahora en el signo de Piscis, te invita a soltar el control y permitir que las cosas fluyan en tu vida. De seguro podrás transformar emociones intensas en situaciones pasivas y transparentes si te das un espacio de silencio o meditación. Toma el tiempo necesario para pensar bien lo que vas a decir o hacer antes de actuar. Números: 11 ,25, 36.

Virgo

La energía pisciana suaviza tus exigencias internas y te ayuda a conectar con los demás desde lo más sensible e íntimo de tu ser. Hoy las relaciones se vuelven más intensas o profundas. Es tiempo de saber escuchar sin juzgar. Alguien muy allegado a ti agradecerá profundamente el tiempo que le puedas dedicar. Números: 5, 18, 29.

Libra

Marte ahora en el signo de Piscis y en tu casa que rige la salud, te impulsa a reorganizar tu rutina diaria desde el bienestar emocional. Tu productividad mejora cuando sigues el ritmo natural de tu cuerpo y no te excedes en aquello que podría causarte más mal que bien. La regla es sencilla: tu cuerpo es un templo sagrado. Números: 6, 20, 31.

Escorpio

El tránsito de Marte por tu quinta casa del zodiaco despierta tu creatividad y tu magnetismo emocional. Experimentarás una gran oleada de inspiración artística o romántica que te impulsará como nunca a expresar lo que sientes. Tu mente será un caudal de brillantes y excitantes ideas. Números: 8, 22, 34.

Sagitario

El poderoso planeta Marte se mueve hacia el signo de Piscis y te vuelve más introspectivo impulsándote a cuidar aún más de tu mundo interno. Aprovecha esta energía ya que este periodo será ideal para sanar viejas heridas sentimentales, ordenar emociones y reconectar con tu hogar o con tus raíces. Números: 3, 17, 39.

Capricornio

El tránsito de Marte por tu casa del zodiaco que rige la comunicación suaviza tu palabra y te vuelve más intuitivo al expresar aquello que otros callan. Ahora tus palabras pueden sanar, inspirar o abrir puertas si te expresas desde el corazón. Comunica, envuélvete en círculos de personas que necesiten guía, orientación. Números: 10, 26, 32.

Acuario

Marte, con su fuerte energía te impulsa a actuar y concéntrate en todo aquello que esté relacionado a tus asuntos financieros. Es buen periodo para llevar a cabo importantes decisiones económicas guiadas por tu intuición, no solo por la lógica. Darás en el punto clave en cuanto a inversiones, bien sea en bienes raíces, así como en el mercado de las finanzas. Números: 12, 23, 37.

Piscis

Con el poderoso planeta Marte entrando en tu signo en el día de hoy, tu energía se vuelve más poderosa, mística y sobre todo creativa. Esta energía marciana te hará sentir un impulso interno que te llevará a comenzar algo nuevo, guiado por tu inspiración, por esa guía interna que te lleva a lograr lo que muchos consideran imposible. Números: 1, 16, 28.