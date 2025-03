Horóscopo 21 de marzo

Aries

Como lo vimos en tus horóscopos de marzo, Venus, retrógrado en sextil con Plutón, te pide que observes tus relaciones. ¿Te rodeas de personas que te elevan o que te drenan? Es un buen día para tener conversaciones honestas o tomar distancia de quienes no suman a tu bienestar. Si alguien ha estado rondando tu mente, hoy es ideal para reflexionar si te aporta paz o solo incertidumbre.

Tauro

Venus retrógrado en sextil con Plutón te invita a reflexionar sobre tu camino profesional. ¿Estás invirtiendo tu energía en lo que realmente deseas? Es un buen día para replantear metas laborales o incluso tomar decisiones importantes en tu carrera. También es ideal para identificar patrones que has repetido por miedo o por costumbre.

Géminis

Venus retrógrado en sextil con Plutón, te invita a revisar tus amistades y grupos sociales. ¿Hay alguien en tu círculo que ya no aporta a tu bienestar? Es momento para reflexionar sobre las personas que te rodean y lo que realmente significan para ti. Si sientes que alguien ya no está alineado con tus objetivos, es hora de soltar esa relación

Cáncer

Los tránsitos te invitan a revisar tu enfoque en el trabajo y tus relaciones profesionales. Puede que surjan oportunidades para revisar alianzas o renegociar acuerdos que ya no te favorecen. Es un buen momento para deshacerte de patrones que ya no te sirven y permitir qué nuevas formas de colaborar florezcan. Toma decisiones que transformen tu camino profesional.

Leo

Venus retrógrado en sextil con Plutón te lleva a cuestionar tus relaciones más cercanas. Tal vez notes que ciertas conexiones ya no te inspiran o que hay temas incómodos que no has querido abordar. Aprovecha este día para profundizar en esas conversaciones pendientes y para preguntarte qué tipo de vínculos realmente deseas construir.

Virgo

La energía astrológica de hoy te invita a cuestionar cómo manejas tus vínculos más íntimos. Puede que te des cuenta de que algunas relaciones requieren más entrega o que ciertos límites necesitan ser reforzados. También es un buen día para analizar tus rutinas diarias y descartar aquello que desgasta tu energía emocional.

Libra

La energía de la semana te invita a explorar tus emociones más profundas en torno al amor y la intimidad. Tal vez te des cuenta de que ciertas actitudes o temores están bloqueando tu capacidad de disfrutar plenamente tus vínculos. Es un buen día para tener conversaciones honestas y sanar heridas del pasado.

Escorpio

Venus retrógrado en sextil con Plutón, te invita a observar cómo las dinámicas familiares están influyendo en tu forma de trabajar o cuidar de ti misma. Tal vez descubras que ciertos patrones emocionales te están llevando a exigirte demasiado o a descuidar tu bienestar. Escucha tu cuerpo, él te está pidiendo que bajes el ritmo y encuentres mayor equilibrio.

Sagitario

El sextil de hoy te invita a replantear cómo te comunicas en tus relaciones amorosas o creativas. Tal vez descubras que has estado callando lo que realmente sientes por miedo a no ser comprendida. Es un buen día para hablar desde el corazón y expresar tus deseos sin miedo al qué dirán.

Capricornio

Venus retrógrado en sextil con Plutón, te invita a observar cómo te comunicas cuando te sientes vulnerable. ¿Sueles esconder tus sentimientos por miedo a no ser correspondida? Este tránsito te anima a expresar tus emociones de forma honesta. Es un buen día para escribir lo que sientes o conversar con alguien especial sobre lo que realmente quieres.

Acuario

Venus retrógrado en sextil con Plutón, te invita a repensar la forma en que te presentas ante los demás. Quizás has estado suavizando tus palabras para agradar o evitando decir lo que realmente sientes. Este tránsito te da el valor para expresar lo que llevas tiempo guardando, especialmente en temas que tocan tu identidad o tus relaciones personales.

Piscis

Venus retrógrado en sextil con Plutón, te invita a mirar hacia adentro. Tal vez te des cuenta de que ciertos temores inconscientes están afectando tu relación con el dinero o con tu autoestima. Escucha esa voz interna que te dice que mereces más y trabaja en soltar creencias que te limitan.

Fuente: Vogue