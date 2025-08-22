Horóscopo 22 de agosto

Aries

El Sol en Virgo, hasta el 21 de septiembre, prende la luz sobre tus rutinas, tu salud y la forma en la que estás usando tu tiempo. Lo que hoy parece apenas un ajuste en tus hábitos, en unas semanas puede marcar una transformación radical. ¿Cómo estás cuidando tu energía?

Tauro

Empieza una temporada para reconectar con tu creatividad, tu deseo de amar y tus ganas de jugar. Pero el Sol en Virgo hasta el 21 de septiembre, también es una etapa que te va a confrontar con lo que aún temes mostrar. Lo que hoy te emociona, mañana será tu escenario de sanación. Ábrete a sentirlo todo.

Géminis

Tu vida interior, tu casa, tu familia o tu maternaje (real o simbólico) entran en foco con el Sol en Virgo hasta el 21 de septiembre. Hay algo que está germinando en tus raíces, pero no lo vas a ver del todo claro hasta que llegue el eclipse. Por ahora, observa qué temas emocionales se repiten en la intimidad.

Cáncer

Tu forma de comunicarte, de pensar, de hablar y de aprender comienza una transformación. Podrías volver a escribir, tomar un curso o tener una charla que lo cambia todo. El Sol en Virgo hasta el 21 de septiembre, ilumina cómo estás narrando tu vida ¿Qué palabras eliges?

Leo

Tu temporada de introspección material y emocional comienza con el Sol en Virgo, hasta el 21 de septiembre, Vas a revisar lo que valoras, cómo te tratas, cómo cobras, cómo te das… y lo que toleras. Todo eso forma tu autoestima. Esta temporada marca un antes y un después en tu relación con el dinero y con tu valía.

Virgo

¡Empieza tu temporada solar! Pero esta vez no es como otras: viene cargada de mensajes, ajustes y revelaciones que se afianzarán en el eclipse a finales de septiembre. Es una etapa para redefinirte con más conciencia, más verdad y sin máscaras. Estás lista para brillar, pero desde lo más honesto de ti.

Libra

Con el Sol en Virgo hasta el 21 de septiembre, entras en un tiempo de introspección, de encuentros con lo inconsciente, de cerrar ciclos y soltar egos. No todo es visible aún, pero lo que pasa en el fondo de tu alma se está cocinando para renacer. Escucha tus sueños, tu cuerpo y tu intuición. Ahí está el mensaje.

Escorpio

Tus redes, tus metas colectivas y tu visión de futuro entran en proceso de claridad y depuración. El Sol en Virgo hasta el 21 de septiembre, puede mostrarte nuevas alianzas o hacerte soltar dinámicas que ya no van con quién estás siendo. Pregúntate: ¿qué tipo de mundo quiero construir con mis talentos?

Sagitario

Lo profesional, lo social, el éxito, la reputación… todo eso empieza a moverse. Con el Sol en Virgo hasta el 21 de septiembre, tal vez recibas una propuesta, surja una nueva dirección, o simplemente sientas que necesitas reorientarte. Lo que brilla afuera debe reflejar lo que arde adentro. No te conformes.

Capricornio

El universo quiere ensanchar tu mapa interno: estudios, viajes, nuevas creencias, filosofías. Con el Sol en Virgo hasta el 21 de septiembre, es para revisar cómo piensas tu libertad y qué visión de vida te está inspirando. Si no te estás moviendo, no estás creciendo. ¿Qué parte de ti necesita más cielo?

Acuario

Empieza un proceso profundo de transformación emocional. Dinámicas de poder, herencias emocionales, sexualidad o temas compartidos pueden intensificarse. El Sol en Virgo hasta el 21 de septiembre, es para mirar lo que normalmente no quieres ver. Si duele, es porque sana. Y si incomoda, es porque transforma.

Piscis

Tus relaciones y tu forma de vincularte están entrando en foco. El Sol en Virgo, hasta el 21 de septiembre, puede traer nuevas personas, o hacerte mirar con más madurez las dinámicas existentes. ¿Te estás relacionando desde tu yo más consciente o desde heridas viejas? Lo que te espeje el otro, es oro.

