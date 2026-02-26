Horóscopo 26 de febrero

Aries

Mercurio retrógrado abre un ciclo profundamente introspectivo que te invita a observar tu mente, tus emociones y patrones inconscientes con más calma. Es probable que resurjan recuerdos, sueños o conversaciones pendientes que revelan decisiones que aún no has procesado del todo, especialmente en temas laborales y personales.

Tauro

Mercurio retrógrado activa una revisión de tu esfera social y profesional, es probable el regreso de contactos, proyectos o conversaciones inconclusas. También podrías replantearte tu lugar dentro de ciertos círculos o metas a largo plazo. Tu visión de futuro está en revisión. No es momento de forzar conexiones, sino de observar cuáles siguen alineadas con tu evolución.

Géminis

Este ciclo de Mercurio retrógrado impacta tu posicionamiento profesional y tu narrativa pública. Es muy probable que revises tus decisiones laborales, proyectos o conversaciones con figuras de autoridad. Pueden surgir correcciones, ajustes o replanteamientos estratégicos en temas de carrera.

Cáncer

Mercurio retrógrado inicia una revisión mental ligada a tus creencias, decisiones futuras y visión de vida. Es probable que cuestiones tus planes, proyectos o los caminos que antes parecían seguros. Algunas conversaciones o reflexiones profundas pueden cambiar tu perspectiva sobre el rumbo que deseas tomar.

Leo

Este periodo activa una revisión mental intensa sobre tus emociones enterradas, recursos compartidos y decisiones financieras. Pueden reaparecer conversaciones importantes, reflexiones sobre control o ajustes en acuerdos económicos. Observar antes de actuar te permitirá transformar tus inseguridades y tomar decisiones más estratégicas.

Virgo

Mercurio retrógrado marca tres semanas de revisión dentro de tus relaciones importantes. Es probable que reaparezcan conversaciones pendientes con pareja, socios o personas clave. Pueden surgir malentendidos sutiles si no hay comunicación clara y consciente. También podrías replantearte algunos acuerdos, expectativas o dinámicas afectivas.

Libra

Este ciclo retrógrado activa una revisión profunda de tu rutina, hábitos y dinámica laboral. Es probable que traiga ajustes a tus horarios, responsabilidades o formas de organizar tu día a día. Los retrasos o confusiones en agenda y pendientes pueden aparecer si no revisas los detalles.

Escorpio

Mercurio retrógrado abre una revisión ligada al romance, hijos, tu creatividad y tu expresión personal. Pueden reaparecer recuerdos amorosos, conversaciones afectivas o reflexiones sobre lo que realmente disfrutas. Tu mente se vuelve más introspectiva respecto a cómo amas y cómo te expresas. Evita suposiciones para no generar malentendidos.

Sagitario

Este periodo retrógrado moviliza tu mundo emocional, tu hogar y tu sensación de seguridad interior. Pueden surgir conversaciones pendientes con tu familia o reflexiones ligadas al pasado y a tu estabilidad emocional. Tu mente se dirige hacia tus raíces y hacia lo que realmente te hace sentir en paz. Reorganizar dinámicas domésticas o emocionales será clave.

Capricornio

Mercurio retrógrado activa la revisión de tu comunicación y entorno cercano. Es probable que haya malentendidos a través de mensajes, acuerdos o conversaciones. Tu mente se vuelve más analítica y reflexiva respecto a lo que dices y cómo lo expresas. Puedes retomar conversaciones del pasado para ser aclaradas desde una nueva madurez.

Acuario

Este ciclo retrógrado abre una revisión mental sobre dinero, seguridad y autovaloración. Es probable que reconsideres gastos, ingresos o decisiones financieras recientes. También pueden surgir ajustes económicos o replanteamientos sobre el valor que das a tu trabajo. Revisa hábitos de consumo y decisiones económicas.

Piscis

Mercurio retrógrado en tu signo marca un periodo de redefinición personal y mental. Es probable que te replantees decisiones recientes, cambies de opinión o ajustes tu forma de comunicarte con el mundo. Al revisar tu narrativa personal con conciencia, fortaleces tu identidad, tu seguridad y la dirección de tu vida.

