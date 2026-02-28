Horóscopo 28 de febrero

Aries: impulso profesional y apertura emocional

Aries atraviesa una semana marcada por avances concretos en el trabajo. Un proyecto postergado se destraba o aparece un ingreso esperado. En el amor, la energía favorece una postura más receptiva, dejando espacio a la iniciativa ajena y fortaleciendo vínculos.

Tauro: autocuidado y oportunidades inesperadas

Tauro recibe señales claras del cuerpo que invitan a bajar el ritmo. El descanso y la reconexión emocional serán claves. Además, una noticia inesperada podría abrir una posibilidad laboral que aporta entusiasmo y renovación de expectativas.

Géminis: creatividad y claridad en vínculos

Géminis encuentra soluciones brillantes gracias a una creatividad destacada. El período favorece acuerdos, ventas y negociaciones. En lo afectivo, la claridad emocional evita conflictos. El fin de semana aporta bienestar a través de encuentros cercanos.

Cáncer: cambios en el hogar y sensibilidad elevada

Cáncer concentra su energía en el hogar, con deseos de ordenar, renovar o proyectar cambios importantes. La intuición será una aliada para evitar errores financieros. La sensibilidad aumenta, por lo que la comunicación consciente será fundamental.

Leo: protagonismo y reconocimiento

Leo se posiciona como figura central en el ámbito laboral o social. El liderazgo recibe reconocimiento y se abren puertas para presentar propuestas. En el amor, un gesto espontáneo fortalece la conexión emocional existente.

Virgo: orden financiero y cierres pendientes

Virgo logra estabilidad al organizar asuntos económicos y administrativos. Esta sensación de control aporta tranquilidad. También podría aparecer alguien del pasado buscando cerrar asuntos inconclusos, lo que impulsa decisiones emocionales maduras.

Libra: equilibrio y acuerdos favorables

Libra recupera la armonía tras semanas de tensión. El período es favorable para contratos, trámites legales y decisiones importantes. En el plano afectivo, priorizar las propias necesidades mejora la calidad de las relaciones.

Escorpio: magnetismo y determinación

Escorpio proyecta una presencia fuerte y atractiva. La determinación permite completar tareas exigentes y llamar la atención de personas influyentes. Sin embargo, la intensidad emocional requiere canalización positiva para evitar conflictos innecesarios.

Sagitario: búsqueda de expansión y aprendizaje

Sagitario siente la necesidad de romper la rutina. Las actividades al aire libre aportan equilibrio mental. También surgen oportunidades de aprendizaje que impactan en el futuro. La sinceridad fortalece vínculos afectivos.

Capricornio: avances económicos y equilibrio personal

Capricornio se acerca a una meta profesional importante. El esfuerzo sostenido comienza a mostrar resultados concretos. Aun así, la semana recuerda la importancia de compartir el éxito con el entorno cercano.

Acuario: ideas innovadoras y cambios en el amor

Acuario destaca por su originalidad. Las ideas diferentes generan reconocimiento y nuevas oportunidades. En el plano sentimental, la novedad y las experiencias compartidas reactivan la pasión y el entusiasmo.

Piscis: revisión emocional y claridad interior

Piscis se encuentra en un período de introspección profunda debido a Mercurio retrógrado en su signo. La semana impulsa a revisar decisiones, conversaciones y sentimientos. Este proceso permite cerrar ciclos y avanzar con mayor claridad.