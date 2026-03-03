Horóscopo 3 de marzo

♈ ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Piense más en los pequeños detalles del amor. No derroche su dinero, pero tampoco sea tan tacaño. Trate de dar ejemplo a sus subordinados. Aunque su estado físico sea bueno, no abandone el ejercicio.

♉ TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Ignore los defectos de su pareja, tiene más virtudes. Trate de reducir los gastos inútiles. Sus intereses profesionales van viento en popa. Que los nervios no desequilibren su actual bienestar.

♊ GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Si se ha distanciado de su pareja, se acercarán. Posibilidad de recibir un premio en una rifa o sorteo. Los astros están de su lado, láncese a ese reto profesional. No descuide su visita al dentista.

♋ CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Su pareja no cumple lo hablado, debe tomar una desición. Póngase al día con los temas de dinero pendientes. Intente ser más organizado en su trabajo. Su espalda es su punto débil, corrija la postura en el trabajo.

♌ LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Tiene gran atractivo personal. Momento idóneo para inversiones. Está en una etapa creativa en todo lo laboral. Esos paseos con sus amigos son muy saludables.

♍ VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

El amor favorece a las mujeres de este signo. Las dificultades económicas podrían resultarle duras. Puede conseguir todo lo que se proponga en su trabajo. La tensión diaria le provocará molestias de estómago.

♎ LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Un amigo se está enamorando de usted. Es muy probable que un familiar le pida dinero. El trabajo va a desarrollarse en medio de cierta tensión. Quizá tenga dolor de cabeza, pero se le pasará enseguida.

♏ ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Plantéese su vida sentimental con más seriedad. Compre lo que lleva tanto tiempo soñando. Luche con ahínco por sus intereses profesionales. Si le da pereza ir solo al gimnasio, anime a algún amigo.

♐ SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Su desconfianza le hará perder un posible amor. Las estrategias económicas dan sus frutos. Desconcierto con respecto a su trabajo actual. Paciencia y un poco más de atención a su salud.

♑ CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

El egoísmo no es bueno, puede dar más amor del que da. La situación económica de un amigo afecta a la suya. Con su decisión, acaba de marcar su porvenir profesional. Problemas con la tensión arterial, vaya al médico.

♒ ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Cumpla la promesa que le hizo a su pareja. No se agobie por el estado de sus cuentas, pronto mejorarán. Sea muy prudente con todo lo que dice en el trabajo. Estaría bien que se decidiera a viajar.

♓ PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Siempre discute por lo mismo con su pareja, soluciónelo. Lo mejor que puede hacer es invertir su dinero. Busque novedades en el trabajo o caerá en la rutina. Haga caso al médico y cuídese más.

Fuente: El Litoral