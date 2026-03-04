Horóscopo 4 de marzo

Aries: Con luna en Libra el foco está en tus vínculos y en aprender a ceder sin perder identidad. Día para actuar con diplomacia, equilibrando impulso y empatía en decisiones importantes. Una sensibilidad especial te guía a comprender al otro sin confrontar. Decisiones justas que ordenan relaciones.

Tauro: La luna en Libra te invita a armonizar tu rutina y encontrar belleza en lo cotidiano. Mejorás acuerdos laborales si actuás con tacto y apertura emocional sincera. Escuchar diferentes puntos de vista amplía tu seguridad interna. Equilibrio práctico en temas diarios.

Géminis: Con luna en Libra se activa tu creatividad y encanto natural, favoreciendo romances y proyectos artísticos. Expresarte desde la suavidad genera mayor conexión y entendimiento profundo. Inspiración que fluye cuando bajás la ansiedad mental. Inicio afectivo prometedor.

Cáncer: La luna en Libra moviliza emociones familiares y pide diálogo sereno en el hogar. Buscar acuerdos traerá paz y contención en momentos sensibles. Evitá cargar con todo, compartí lo que sentís con honestidad. Armonía en el espacio íntimo.

Leo: Leo: Día ideal para conversaciones importantes y decisiones compartidas con luna en Libra. Tu palabra tiene peso si la usás con equilibrio y consideración. Negociaciones que avanzan gracias a tu actitud conciliadora. Claridad mental y liderazgo justo.

Virgo: La luna en Libra te lleva a ordenar finanzas y valores personales con mayor equilibrio. Elegí lo que realmente te aporta estabilidad emocional y no solo seguridad externa. Buen momento para acuerdos económicos conscientes. Intercambio justo y armonioso.

Libra: Con la luna en tu signo tu magnetismo aumenta y las decisiones personales toman protagonismo. Es tiempo de priorizar tu bienestar sin dejar de considerar a los demás. Sensibilidad que te vuelve más perceptivo y empático. Encanto natural y crecimiento afectivo.

Escorpio: La luna en Libra te invita a introspección y a sanar resentimientos con compasión. Soltar viejos enojos libera energía para relaciones más sanas. Día para escuchar tu intuición en silencio. Nueva mirada para comprender emociones.

Sagitario: Sagitario: Jornada social activa con luna en Libra, encuentros que aportan inspiración y apoyo. Elegí bien tus alianzas y buscá proyectos compartidos con equilibrio. La cooperación será más productiva que la independencia total. Celebraciones y unión sincera.

Capricornio: La luna en Libra enfoca tu atención en metas profesionales y acuerdos estratégicos. Actuar con diplomacia te abre puertas importantes y reconocimientos merecidos. Equilibrar ambición y sensibilidad será la clave. Estabilidad lograda con apoyo mutuo.

Acuario: Con luna en Libra se amplía tu mirada y surgen planes a futuro con mayor armonía. Estudios, viajes o proyectos se activan si confiás en la cooperación. Buscar justicia y equilibrio te dará claridad. Guía interna y esperanza renovada.

Piscis: La luna en Libra profundiza emociones y transforma vínculos desde el entendimiento mutuo. Día para hablar de sentimientos sin dramatizar y buscar puntos medios. La empatía será tu mayor fortaleza. Unión sincera y conexión auténtica.

Fuente: Jimena La Torre.