Horóscopo 4 de mayo

♈ ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Fraguará una gran amistad. Puede sobrevenirle algún gasto imprevisto, esté preparado. Mala jornada laboral; no se irrite y concéntrese más. Empeora su estado de ánimo, abandone ese camino.

♉ TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Un amigo le decepcionará. Va a tener gastos, pequeños pero abundantes. Le conviene explotar su creatividad laboral. Su cuerpo necesita comer mejor.

♊ GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Fase de discordias y querellas familiares. Día estupendo para arriesgar en las inversiones. Incremento de energía mental, buena para su trabajo. La prevención sanitaria mejorará su calidad de vida.

♋ CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Si vive en pareja, discusiones de tipo doméstico. Gasta como si tuviera «una mina» y no es así. Un problema laboral que puede surgir se solucionará bien. Buen momento para un chequeo médico.

♌ LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

En el amor, se sentirá muy inspirado y sensible. No debe correr más riesgos de los habituales con el dinero. Asuma con mayor frialdad los inconvenientes profesionales. Susceptible a los contagios víricos.

♍ VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Lo pasará fenomenal en las reuniones con viejos amigos. Cuidado con las compras innecesarias. Tareas muy estimulantes en el trabajo. Le vendrá bien ir al teatro, despeja la mente.

♎ LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Encontrará a alguien que coincide con sus aficiones. Mal día para resolver problemas financieros delicados. Cerrará negociaciones con éxito. Evite las salidas nocturnas los días laborables.

♏ ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

No se empeñe en enamorarse. Una dificultad pecuniaria puede retrasar ese nuevo negocio. El horizonte profesional se encuentra sin nubes. No se preocupe por un pasajero aumento de peso.

♐ SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Quien le está rondando, al final le conquistará. Procure no derrochar o se arrepentirá. La jornada laboral vendrá marcada por el aprendizaje. Si va a nadar, proteja sus oídos

♑ CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Reencuentro casual con un antiguo amor. Mal día para experimentos económicos. Utilice esos contactos para cambiar de trabajo. Tanta tensión puede provocarle problemas estomacales.

♒ ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

El futuro le depara nuevas sorpresas entre sus amistades. Sus corazonadas le proporcionan beneficios económicos. En el trabajo, alguien quiere frustrar sus iniciativas. Estado de buen humor.

♓ PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Los asuntos sentimentales van por buen camino. Cuenta con un buen asesoramiento en cuestiones de dinero. Fin de los tiempos duros en el trabajo. Debe dedicar un poco más de tiempo a cuidarse.

Fuente: El Litoral