Horóscopo 5 de marzo
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Día intenso, con mucha iniciativa. Vas a sentir que todo depende de vos, y en parte es así. En el laburo, buena jornada para tomar decisiones rápidas. En el amor, tratá de bajar un cambio: no todo es competencia.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
Necesitás estabilidad y hoy puede haber pequeños movimientos que te incomoden. Nada grave, pero sí cambios que te sacan de tu zona de confort. En lo económico, mantené prudencia.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
Día movido, lleno de mensajes, llamados y noticias. Ideal para reuniones y acuerdos. En el amor, conversaciones pendientes salen a la luz.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
Sensibilidad a flor de piel. Puede que estés más intuitivo/a de lo normal. Buen momento para resolver temas familiares o emocionales. En el trabajo, no te tomes todo personal.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Te sentís protagonista y con ganas de brillar. Jornada ideal para mostrar proyectos o ideas. En el amor, alguien puede buscar tu atención.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Día perfecto para ordenar papeles, cuentas o pendientes. Tu mente está clara y práctica. En lo afectivo, bajá la exigencia.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
Se activan temas de pareja o sociedades. Necesitás equilibrio y hoy vas a buscarlo activamente. Buen día para negociar.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Energía intensa y transformadora. Algo que venías sintiendo se confirma. En el trabajo, estrategia antes que impulso.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Ganas de expandirte, viajar o planear algo nuevo. Puede surgir una propuesta interesante. En el amor, buscás sinceridad absoluta.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
Responsabilidades al frente. Es un día productivo si te organizás bien. En lo emocional, permitite mostrar vulnerabilidad.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Ideas innovadoras y ganas de hacer algo distinto. Jornada ideal para proyectos creativos o tecnológicos. En vínculos, necesitás espacio.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
Con el Sol transitando tu signo, estás magnético/a y perceptivo/a. Día ideal para conectar con tu intuición y tomar decisiones desde el corazón.
