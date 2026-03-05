Horóscopo 5 de marzo

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Día intenso, con mucha iniciativa. Vas a sentir que todo depende de vos, y en parte es así. En el laburo, buena jornada para tomar decisiones rápidas. En el amor, tratá de bajar un cambio: no todo es competencia.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Necesitás estabilidad y hoy puede haber pequeños movimientos que te incomoden. Nada grave, pero sí cambios que te sacan de tu zona de confort. En lo económico, mantené prudencia.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Día movido, lleno de mensajes, llamados y noticias. Ideal para reuniones y acuerdos. En el amor, conversaciones pendientes salen a la luz.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Sensibilidad a flor de piel. Puede que estés más intuitivo/a de lo normal. Buen momento para resolver temas familiares o emocionales. En el trabajo, no te tomes todo personal.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Te sentís protagonista y con ganas de brillar. Jornada ideal para mostrar proyectos o ideas. En el amor, alguien puede buscar tu atención.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Día perfecto para ordenar papeles, cuentas o pendientes. Tu mente está clara y práctica. En lo afectivo, bajá la exigencia.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Se activan temas de pareja o sociedades. Necesitás equilibrio y hoy vas a buscarlo activamente. Buen día para negociar.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Energía intensa y transformadora. Algo que venías sintiendo se confirma. En el trabajo, estrategia antes que impulso.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Ganas de expandirte, viajar o planear algo nuevo. Puede surgir una propuesta interesante. En el amor, buscás sinceridad absoluta.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Responsabilidades al frente. Es un día productivo si te organizás bien. En lo emocional, permitite mostrar vulnerabilidad.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Ideas innovadoras y ganas de hacer algo distinto. Jornada ideal para proyectos creativos o tecnológicos. En vínculos, necesitás espacio.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Con el Sol transitando tu signo, estás magnético/a y perceptivo/a. Día ideal para conectar con tu intuición y tomar decisiones desde el corazón.



Fuente: CARAS