Horóscopo 7 de marzo

Aries

La unión de Mercurio retrógrado con el Sol marca un momento de lucidez silenciosa para ti. No vas a querer actuar, vas a querer entender. Se muestran pensamientos, emociones y patrones que habías estado evitando atender para seguir siendo productiva y funcional, pero que ya necesitas escuchar y resolver.

Tauro

Hoy algo hace clic en tu visión a futuro. La conjunción entre Mercurio retrógrado y el Sol activa reflexiones sobre tus metas, tus círculos y los proyectos que sí merecen tu energía. Podrías notar distancia emocional con ciertos entornos o cuestionarte hacia dónde estás dirigiendo tu vida. ¿Tus planes actuales reflejan a la mujer en la que te estás convirtiendo?

Géminis

Tu mente se enfoca intensamente en tu imagen pública, tu rumbo laboral y las decisiones que has tomado recientemente en tu carrera. Puedes sentir una especie de revisión interna sobre tu posicionamiento, tu ambición o incluso tu propósito. Algo que antes parecía claro ahora pide ajustes. ¿Estás construyendo futuro desde tu verdadera vocación?

Cáncer

Tu perspectiva se expande, pero desde la introspección. La unión entre Mercurio retrógrado y el Sol despierta cuestionamientos profundos sobre tu estilo de vida, tus creencias, tu fe y la dirección que quieres tomar a largo plazo. Puedes replantearte decisiones importantes, viajes, estudios o cambios personales que implican evolución.

Leo

Este tránsito ilumina emociones que no pueden seguir ignorándose: vínculos kármicos, decisiones financieras compartidas o dinámicas emocionales que requieren una decisión adulta. Podrías analizar con más frialdad situaciones que antes manejabas desde la reacción. ¿Estás gestionando tus emociones con conciencia o intentando mantener el control?

Virgo

La conjunción del Sol con Mercurio retrógrado activa diálogos internos y externos sobre acuerdos, expectativas y pendientes con tu socio o pareja. Puedes notar cambios en la forma en la que interpretas las palabras de otros o darte cuenta de la verdad detrás de dinámicas que antes justificabas.

Libra

La claridad aparece y te lleva a cuestionar tu rutina, tu organización y la forma en la que estás administrando tu energía física y mental. Podrías darte cuenta de hábitos que te están drenando o dinámicas laborales que requieren un reajuste inmediato. Apuesta por esos pequeños cambios que generarán grandes mejoras en tu bienestar.

Escorpio

Tu mente se conecta directamente con el corazón. Este tránsito despierta recuerdos, deseos y reflexiones sobre tu vida emocional, romántica o creativa. Algo que habías dejado en pausa vuelve a tu conciencia, pero con una mirada mucho más honesta. Puedes replantearte una atracción, una ilusión o incluso un proyecto personal que realmente te importa.

Sagitario

Tu mundo interior habla más fuerte que el exterior. La conjunción entre Mercurio retrógrado y el Sol dirige tu atención hacia tu estabilidad emocional, tu hogar y tu sensación de seguridad personal. Podrías tener recuerdos, reflexiones familiares o cuestionamientos sobre el equilibrio entre tu vida personal y tus ambiciones.

Capricornio

Tu mente entra en modo estratégico y observador. Hoy revisas conversaciones, decisiones recientes y la forma en la que te comunicas con tu entorno cercano. Pueden surgir mensajes, ideas o noticas que cambian tu perspectiva. Es una semana excelente para iniciar una investigación o recibir información que te hacía falta.

Acuario

La unión entre Mercurio retrógrado y el Sol activa información sobre tu economía, tu valor personal y las decisiones que estás tomando respecto a estabilidad y seguridad. Puedes analizar gastos, ingresos o incluso el valor que le das a tu tiempo y energía. ¿Estás normalizando estándares por debajo de lo que mereces?

Piscis

Todo se siente más nítido, aunque sea emocional. La conjunción del Sol con Mercurio retrógrado en tu signo ilumina tu identidad, tus pensamientos y la forma en la que te percibes a ti misma. Es un momento de autoconciencia profunda donde podrías notar cambios en tu forma de pensar, expresarte o proyectarte ante los demás.

Fuente: Vogue