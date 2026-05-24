Horóscopo del 24 al 30 de mayo 2026

Aries

21/3 al 20/4

AMOR: Evite discusiones por simples cuestiones de poder en la pareja. Saturno está sólidamente instalado en su signo y exige madurez afectiva. Sea más paciente con sus seres queridos.

Tauro

21/4 al 21/5

AMOR: Venus activa su comunicación en asuntos afectivos. Hable de lo que duele, de lo que quiere y de lo que lo enoja. Es un momento propicio para salidas sociales y encuentros reveladores.

Géminis

22/5 al 21/6

AMOR: Buena semana para la pareja. Usted acompaña en vez de hacer propuestas. Está abierto a las necesidades, los reclamos y los deseos de los demás. Da consejo, compañía, su mano amiga.

Cáncer

22/6 al 22/7

AMOR: Con Venus en su ascendente, el deseo es contagioso. Su gente lo acompaña. Fuerza que arrasa. No acepta una negativa, ni una evasiva, ni una duda. Bastante dominante, aunque encantador.

Leo

23/7 al 23/8

AMOR: Total entrega, incluso en algunos casos un cierto sacrificio en función de alguien querido. Logra dejar su ego de lado y ponerse en función de quien realmente lo necesita.

Virgo

24/8 al 23/9

AMOR: La relación de pareja se nutre de su inserción en el mundo, de los vínculos sociales, de los amigos, de las salidas. La gente creativa es una bocanada de aire fresco en su existencia.

Libra

24/9 al 23/10

AMOR: Tendrá que sostener, ya sea económica o emocionalmente, a alguien que quiere mucho. Su palabra es ley para la familia, los amigos y la pareja. Con responsabilidades un poco agobiantes.

Escorpio

24/10 al 23/11

AMOR: Confiado, optimista, con ganas de divertirse, de viajar, de conocer gente que estimule y de compartir estas experiencias con quien ama. Con un nuevo proyecto de pareja o de familia.

Sagitario

24/11 al 22/12

AMOR: Aumenta la intensidad y eso lo atrae, pero… no se arriesgue a una fusión total con la pareja porque va a sentirse encerrado. Respete su límite y así no se expondrá al miedo a la intimidad.

Capricornio

23/12 al 20/01

AMOR: Venus genera mucha unión, diálogo y armonía. En la pareja, la relación fluye y usted ya no se siente presionado por las demandas ni saturado por las obligaciones del entorno. Sereno.

Acuario

21/1 al 19/2

AMOR: Etapa de bajo perfil, de ponerse al servicio del otro, sin egocentrismo. El desafío consiste en acompañar, asistir, escuchar y no dejar que el orgullo arruine vínculos muy sanos.

Piscis

20/2 al 20/3

AMOR: Con ganas de pasarla bien, de evitar roces, de ver la parte buena de los demás. Va a ser quien ceda en la pareja y en casa, quien anime a todo el grupo y quien convoque a los amigos.

Fuente: LN