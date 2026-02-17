Horóscopo semanal del 16 al 23 febrero 

Horóscopo de Aries

21 Marzo – 19 Abril

Como te encanta el drama, Aries, tiendes a sentirte atraída por personalidades más frías; sin embargo, esta semana, durante el Eclipse Solar en Acuario, tu círculo social podría estar rebosante de drama. Podría producirse un cambio radical en las personas de las que te rodeas.

Horóscopo de Tauro

20 Abril – 21 Mayo

Tauro, eres una verdadera amante del lujo, ¡pero alguien tiene que pagar por todas esas bolsas de Hermès! Si has sido responsable y te has centrado en tus objetivos, el eclipse solar de esta semana en Acuario podría marcar un momento crucial en tu carrera, con tanto éxito que serás catapultado en la lista de mejores clientas de tu tienda local, donde podrás rodearte de tu primer amor: la ropa.

Horóscopo de Géminis

22 mayo – 21 junio

Esta semana hay un eclipse solar en el signo de aire Acuario, y tu trabajo celestial es abrirte la mente de par en par. No me refiero a chismes de pasillo que te dejen boquiabierta, sino más bien a epifanías espirituales que cambien tu forma de moverte por la vida. Un viaje importante podría estar en camino, o podría llegarte un mensaje importante del extranjero.

Horóscopo de Cáncer

22 Junio – 22 Julio

Esta semana podrías estar de muy mal humor. Es típico de ti sentir nostalgia y es habitual que los Cáncer se aferren al pasado. Pero ahora, tu tristeza podría no provenir de echar de menos el ayer, sino de darte cuenta de que tal vez ya lo has “superado”. Cáncer, no pierdas el tiempo lamentándote por haber superado el duelo. Aprovecha el eclipse solar en Acuario y abraza la transformación.

Horóscopo de Leo

23 Julio – 22 Agosto

Esta puede ser una semana muy molesta para los Leos celosos que aman ser el centro de atención. Para todos los demás Leos que aprecian la colaboración y el compromiso, el eclipse solar en Acuario de esta semana podría traer un nuevo comienzo radical a tus relaciones. Podrías conocer a alguien nuevo o reavivar una conexión.

Horóscopo de Virgo

23 agosto – 23 septiembre

Una actualización tecnológica podría entrar en tu vida durante el eclipse solar de esta semana en Acuario. Sí, te gusta hacer las cosas a la antigua, pero Virgo, digitalizar tus álbumes de fotos no te vendría mal. Esta semana también podría marcar el inicio de un nuevo trabajo o proyecto importante. Eso sí, ¡no te agobies!

Horóscopo de Libra

24 septiembre – 23 octubre

Esta semana hay un eclipse solar en Acuario, tu signo de aire, y tu vida amorosa podría experimentar una gran agitación. Quizás dejes a alguien que no ha sido capaz de seguirte el ritmo intelectualmente. Pero también podrías reavivar una llama o conocer a alguien nuevo e inesperado.

Horóscopo de Escorpio

24 octubre – 23 noviembre

El eclipse solar en Acuario podría desatar un drama familiar esta semana. Escorpio, esto podría significar un nuevo comienzo. En lugar de que las malas vibraciones se acumulen, un poco de catarsis podría significar una mayor comprensión y una oportunidad para la reconciliación.

Horóscopo de Sagitario

24 Noviembre – 21 Diciembre

Esta semana podría ocurrir algo sorprendente en tu vecindario. O tal vez recibas una llamada telefónica inesperada o un mensaje de texto inesperado. Normalmente, eres tú quien sorprende a la gente con información, pero el eclipse solar de esta semana en Acuario podría significar que también serás tú quien se entere de algo importante o escandaloso.

Horóscopo de Capricornio

22 diciembre – 20 enero

Ya eres un gran éxito, Capricornio, pero vendrán retos aún mayores y victorias que podrían estar a la vuelta de la esquina, gracias al eclipse solar de esta semana en Acuario. Sí, podría haber algún drama de dinero si has sido descuidado con tu contabilidad, pero en general, la vida puede estar reorganizándose ahora para que puedas posicionarte para pedir lo que vales en el trabajo y en la vida en general.

Horóscopo de Acuario

21 enero – 19 febrero

Hay un eclipse solar en tu signo esta semana, Acuario, lo que significa un gran cambio de imagen para ti. No se trata sólo de pasar del athleisure a las minifaldas de los 90 con chaquetas de piel sintética, podría tratarse de un profundo cambio interior en el que te presentas en el mundo de una forma totalmente nueva.

Horóscopo de Piscis

20 febrero – 20 marzo

Esta semana, durante el eclipse solar de Acuario, puede que se te revele algo espectacular en sueños. Esta semana podría ser particularmente emocional y somnolienta, pero siempre has sido una persona de sentimientos profundos a la que le encanta quedarse en la cama, ¡así que como siempre!

Fuente: Vogue