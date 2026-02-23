Hoy Mirtha Legrand cumple 99 años

La leyenda continúa y cada día se vuelve más grande. Hoy (lunes 23 de febrero), Mirtha Legrand celebrará su cumpleaños número 99 rodeada por su familia y sus seres queridos. La reunión contará con 60 invitados, los cuales responden al círculo íntimo de la Chiqui.

«Va a usar dos vestidos como siempre, porque Mirtha se cambia… Uno de Claudio Cossano y uno de Iara, totalmente distintos con lo que están acostumbrados a ver», adelantó Vidal Rivas respecto de los looks que lucirá la Chiqui

Previo a la celebración, Legrand envió su invitación con un claro y simple mensaje: “Te espero para celebrar la vida este lunes 23 de febrero a las 20.30. Por favor, no traer regalos”.

En cuanto al menú, según fuentes cercanas revelaron a Teleshow, las opciones estarían entre algunos de los platos más elegidos por Mirtha como ñoquis o risotto. Respecto a los diseñadores que vestirán a la Chiqui, las opciones son las mismas que baraja en sus programas. Fiel a la tradición de años anteriores, la ambientación y las mesas estarán a cargo de Ramiro Arzuaga y el encargado del catering será Carlos Shuster.

Por su parte, Hector Vidal Rivas, el asesor de imagen de la diva, abrió la puerta al mundo íntimo de la Chiqui y reveló detalles de su festejo de cumpleaños. “Son 50 años al lado de Mirtha y con su familia, estoy muy feliz. A Mirtha no la conoce mucha gente, es una mujer solidaria de una manera increíble. Tiene actitudes con sus pares que nadie conoce. Cuando ella sabe que si alguno de ellos está pasando un mal momento, agarra un sobre, pone dinero y se lo manda a su casa. Tiene un amor muy grande por su familia y su publico”, comenzó diciendo en charla LN+.

Fuente: Teleshow