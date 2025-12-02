Hugo Pizzi “Mención de Honor-Valor Científico Edición 2025”

El epidemiólogo, docente e investigador de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) Hugo Pizzi fue distinguido con uno de los más destacados premios otorgados por el Congreso, la “Mención de Honor-Valor Científico Edición 2025”, en mérito a su trayectoria profesional, su labor de divulgación científica y su rol clave durante la pandemia de Covid-19.

Entre los fundamentos de esta distinción se resalta que brindó mensajes claros, rigurosos y constantes en un contexto crítico para la salud pública, y que además impulsó la lucha contra el calentamiento global en el hemisferio.

La iniciativa fue presentada por la senadora cordobesa Alejandra Vigo, lo que da cuenta del reconocimiento (también institucional) a su labor desde la región Córdoba hacia el ámbito nacional.

El homenaje tuvo lugar en el Salón Azul del Palacio Legislativo, la cámara del Senado, en un ambiente solemne que convocó a diversos actores del ámbito político, académico y de la salud.

Durante la ceremonia, Pizzi fue acompañado por la senadora Vigo y por el intendente de La Para (de donde es oriundo el homenajeado), José Piana.

También participó el senador José Emilio Neder, quien en sus redes sociales expresó su “satisfacción por el reconocimiento” al profesional de la salud, subrayando que se trató de una distinción para quienes promueven y difunden la ciencia y la innovación productiva en el país.

El acto incluyó momentos de reflexión sobre la importancia de la ciencia aplicada a la salud pública y un reconocimiento explícito al compromiso social de Pizzi. Por su parte, este habló de gratitud, y enfatizó que el premio transmite un mensaje de aliento a toda la comunidad científica e institucional: “Esto para mí es un abrazo cariñoso que me da muchísima más fuerza”, aseguró.

Hugo Luis Pizzi se graduó como médico cirujano y doctor en Medicina y Cirugía en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNC. Desde allí desarrolla una fructífera labor académica como docente universitario en grado y posgrado, al integrar investigación, extensión y gestión en salud pública.

Este galardón se suma a tantos otros recibidos por Pizzi, que reflejan tanto su aporte científico como su compromiso social, su capacidad de hacer puente entre la universidad, la salud pública y la comunicación científica.