Inauguración de obras que transforman la Ciudad de San Juan

El vicegobernador Fabián Martín encabezó un acto que pone en valor el espacio público y mejora la calidad de vida de los vecinos capitalinos.

Se llevó adelante el acto de inauguración de las obras de mejoramiento urbano que se desarrollaron en los tramos de calles Sargento Cabral, Aguiar y Los Nogales, hasta llegar al Barrio Los Aromos. El vicegobernador Fabián Martín acompañó a la intendenta Susana Laciar durante la actividad, donde recorrieron la zona, dialogaron con vecinos y compartieron la alegría por una transformación esperada, que impacta directamente en la vida cotidiana de cientos de familias.

Participaron del acto los legisladores Luis Rueda, Caros Jaime, María Rita Lascano, Marcela Quiroga y Federico Rizo; entre otras autoridades provinciales y municipales.

Las intervenciones realizadas incluyeron una serie de tareas estructurales y de embellecimiento urbano:

Zapata, cordón y vereda: Se construyeron más de 600 metros lineales de cordón y alrededor de 650 m² de veredas con hormigón peinado. Las veredas cuentan con rampas de accesibilidad en esquinas, favoreciendo la inclusión.

Reforestación y parquización: En calle Aguiar se realizó una puesta en valor integral, con forestación, nuevos árboles, espacios verdes y la instalación de bancos urbanos.

Iluminación pública moderna: Se incorporó un sistema de alumbrado peatonal y vial, reforzando la seguridad del sector.

Mobiliario urbano: Se sumaron cestos de basura, bancos y una nueva parada de colectivos, promoviendo el uso del transporte público y la comodidad de los usuarios.

Además, se ejecutaron tareas iniciales como la remoción de árboles deteriorados, la extracción de antiguas vías férreas y la nivelación del suelo, para garantizar una base firme y segura.

El vicegobernador Fabián Martín destacó que “al gobierno que dirige Marcelo Orrego le ha tocado gobernar con menos recursos que los anteriores, con un 40% menos de fondos nacionales. Sin embargo, la obra pública se ha reactivado 100%, hay infraestructura para la provincia y mano de obra para los sanjuaninos”.

El proyecto se enmarca en el plan estratégico de transformación urbana que impulsa la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, con el objetivo de mejorar la infraestructura barrial, revalorizar el espacio público y consolidar entornos seguros, inclusivos y ordenados para la comunidad.

La presencia del vicegobernador en este tipo de iniciativas refleja el compromiso conjunto del Gobierno provincial y los municipios con una agenda de obras que prioriza el bienestar de la gente y el desarrollo equitativo de los distintos distritos de la provincia.