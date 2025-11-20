SINDICAL Información importante EL REPORTERO 20 de noviembre de 2025 El Sindicato Empleados de Comercio de San Juan, informa horarios necesarios para tener en cuenta. Navegación de entradas Previous: Día de la Soberanía NacionalNext: Reprograman la primera jornada de la FNS Más historias SINDICAL Día de la Soberanía Nacional EL REPORTERO 20 de noviembre de 2025 SINDICAL Feriados noviembre 2025 EL REPORTERO 12 de noviembre de 2025 SINDICAL Felicitaciones compañero OscarAgüero EL REPORTERO 12 de noviembre de 2025