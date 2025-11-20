Información importante

EL REPORTERO 20 de noviembre de 2025
horarios SEC

El Sindicato Empleados de Comercio de San Juan, informa horarios necesarios para tener en cuenta.

soberania SEC

Día de la Soberanía Nacional

EL REPORTERO 20 de noviembre de 2025
feriado nov

Feriados noviembre 2025

EL REPORTERO 12 de noviembre de 2025
delegado

Felicitaciones compañero OscarAgüero

EL REPORTERO 12 de noviembre de 2025