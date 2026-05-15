Inicia un nuevo curso para aprender Lengua de Señas Argentina

La Dirección de Personas con Discapacidad lanza la cuarta cohorte de esta formación básica. Unos 60 interesados comenzarán el cursado el próximo 20 de mayo.

A partir del 20 de mayo comenzará un nuevo curso básico de Lengua de Señas Argentina para toda persona interesada en tener la formación inicial, que aseguren una comunicación más inclusiva y con posibilidades para todos.

Esta será la cuarta cohorte impulsada desde la Dirección de Personas con Discapacidad, destinada a un total de 60 interesados. El cursado que tiene resolución ministerial y se extenderá hasta el mes de agosto.

Las clases tendrán una carga horaria de 48 horas reloj, cursando una vez por semana, en la sede del Anexo del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, ubicado en Hipólito Yrigoyen 2950 este, Santa Lucía.

El curso está destinado a estudiantes, docentes, integrantes de ONG o trabajadores de centros de rehabilitación o relacionados con discapacidad, familiares de personas con hipoacusia y persona interesada, que busque dominar los principios básicos de comunicación con personas sordomudas, asimilando vocabulario de nivel básico/intermedio. Puede participar público en general, sin necesidad de tener mayores conocimientos o vínculos con la discapacidad.

Entre otros contenidos, el programa trabajará conocimientos sobre la familia, saludos números, verbos y las diferentes profesiones de los participantes y vocabulario específico para poder comunicarse en distintos contextos, una introducción a la Lengua de Señas Argentina (LSA), el alfabeto manual y sobre la cultura y la comunidad sorda.

Rocío Riveros será la profesora a cargo, quien además de ser parte del equipo de la Dirección de Personas con Discapacidad, es sorda-oyente (es hipoacúsica y tiene implante coclear) y es miembro de la Asociación de Sordos de San Juan, por lo tanto cumple con los requisitos impuesto por la normativa para poder ser docente instructora. También tiene una capacitación en Lengua de Señas de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la UNSJ.