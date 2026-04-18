Inician cursos de la Escuela de Ingeniería de Caminos de Montaña

EL REPORTERO 18 de abril de 2026
capa hormigon

 “Auscultación en Túneles” será virtual y sincrónico, mientras que “Diseño de pavimentos de hormigón”, será presencial y/o virtual con clases sincrónicas.

La Escuela de Ingeniería de Caminos de Montaña dictará dos cursos desde el 27 de abril próximo. “Auscultación en Túneles” será virtual con clases sincrónica y terminará el 30 de abril de 2026. En tanto que “Diseño de pavimentos de hormigón”, será presencial y/o virtual con clases sincrónicas y finalizará el 4 de mayo de 2026.

Archivos Adjuntos:

– AUS-Auscultación-en-túneles-2026_5209_0.pdf

– DPH-Diseño-de-Pavimentos-de-Hormigón-2026_5209_1.pdf

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