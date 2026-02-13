Inscripciones abiertas

EL REPORTERO 13 de febrero de 2026
convocatoria

Abrimos la convocatoria anual. Siempre puede haber una bella voz que quiera sumarse al Coro Arturo Beruti ❤️

GRACIAS!

Más historias

bailarines tango

El Teatro Sarmiento presenta la agenda de febrero

EL REPORTERO 8 de febrero de 2026
arte 1

Arte, oficios y creatividad: talleres para todas las edades

EL REPORTERO 4 de febrero de 2026
seminario danza

El Teatro del Bicentenario abrió las inscripciones para un seminario de danza

EL REPORTERO 4 de febrero de 2026