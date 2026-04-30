Instituyeron el Día Provincial de la Lucha contra el Bullying

Con el objetivo de crear conciencia e informar a la población acerca del flagelo del acoso escolar -caracterizado por un comportamiento agresivo, repetitivo, metódico y sistemático que se prolonga en el tiempo-, la Cámara de Diputados instituyó el 2 de mayo como el Día Provincial de la Lucha contra el Bullying.

La iniciativa fue aprobada durante el desarrollo de la Segunda Sesión del período ordinario, que fue conducida de manera alternada por el vicegobernador Fabián Martín y el vicepresidente primero, diputado Enzo Cornejo. En la apertura de la sesión, el vicegobernador brindó un saludo especial con motivo del Día del Trabajador, destacando el compromiso y la dedicación de los empleados legislativos.

El proyecto contó con despacho favorable de las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales y de Educación, Ciencia, Técnica y Cultura. El diputado Enzo Cornejo actuó como miembro informante, quien destacó la importancia de visibilizar y generar conciencia sobre las conductas agresivas que un acosador utiliza para intimidar a su víctima, las cuales pueden clasificarse en cuatro tipos básicos: agresiones físicas, verbales, psicológicas y exclusión social. Señaló además que estas conductas suelen presentarse de manera simultánea y pueden generar graves consecuencias en la salud mental y emocional de niños y adolescentes, tales como ansiedad, depresión, baja autoestima y dificultades en la socialización. En ese sentido, remarcó la necesidad de un trabajo articulado entre escuelas, familias y comunidad para prevenir el acoso y promover una cultura de respeto y tolerancia.

Durante el debate hicieron uso de la palabra los legisladores Gabriel Sánchez, Mario Herrero, Fernanda Paredes y Alejandra Leonardo.

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Otros asuntos aprobados

En el transcurso de la Segunda Sesión se aprobaron también los siguientes proyectos:

Cámaras de vigilancia-seguridad en 25 de Mayo

Tras los fundamentos brindados por el diputado Juan Carlos Quiroga Moyano, el cuerpo legislativo aprobó el Proyecto de Comunicación presentado por el bloque Justicialista, por el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, arbitre los medios necesarios para dotar de equipamiento y poner en funcionamiento cámaras de vigilancia en el departamento 25 de Mayo, mediante el CISEM (Centro Integral de Seguridad, Emergencias y Monitoreo 911).

Convenio con la firma Glencore Pachón

Asimismo, con la fundamentación del diputado Juan de la Cruz Córdoba, la Cámara ratificó el Convenio Marco de Asistencia y Cooperación celebrado el 28 de octubre de 2025 entre el Gobierno de la Provincia de San Juan, a través del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, y la firma Glencore Pachón S.A., con el objeto de promover el desarrollo integral de la comunidad de Calingasta mediante acciones conjuntas orientadas a mejorar la calidad de vida, la inclusión social y el acceso a oportunidades.

Equipos Técnicos del Programa Dispositivos del Área Género

Por su parte, la diputada María Lascano fundamentó el proyecto mediante el cual se ratificaron los convenios celebrados entre el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y los diecinueve municipios de la provincia, en el marco de la conformación de los Equipos Técnicos del Programa Dispositivos del Área Género para el año 2026.

Estos acuerdos tienen por finalidad implementar políticas públicas con perspectiva de género y diversidad en todo el territorio provincial. En la oportunidad, realizó aportes la diputada Graciela Seva.

Modificación del Régimen General del Personal Policial

Seguidamente, la Cámara resolvió sustituir el artículo 48 de la Ley N° 298-R, estableciendo que la sanción de suspensión por un plazo mayor a siete días produce la inhabilitación para la realización de servicios adicionales por el término de quince días, computándose dicho plazo desde el cumplimiento efectivo de la sanción. Asimismo, se derogaron las disposiciones reglamentarias que se opongan a la nueva norma. El diputado Juan de la Cruz Córdoba fue el encargado de fundamentar la iniciativa.

Consolidación de las normas sancionadas en 2025

La Cámara también aprobó el informe técnico presentado por la Comisión Permanente, mediante el cual se consolidan e incorporan al Digesto Jurídico provincial las normas sancionadas durante el año 2025. Actuó como miembro informante la diputada Alejandra Leonardo.

Imposición de nombres a escuelas de Nivel Inicial

El cuerpo legislativo aprobó dos proyectos de ley que imponen los nombres “El Hornero” a la Escuela de Nivel Inicial N° 6 del departamento Rivadavia, y “Tejiendo Sueños” a la Escuela de Nivel Inicial N° 65 del departamento Chimbas.

Convenio con la Dirección de Recursos Energéticos y la Municipalidad de Iglesia

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo mediante el cual se ratifica el convenio marco celebrado entre la Dirección de Recursos Energéticos, en el ámbito del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, y la Municipalidad de Iglesia.

Para su tratamiento, el cuerpo se constituyó en comisión, ámbito en el que se emitió el despacho que posteriormente fue aprobado. La diputada María Lascano actuó como miembro informante.

Designación de Juez de Cámara en el fuero civil

Asimismo, el cuerpo trató sobre tablas la comunicación del Consejo de la Magistratura respecto de la vacante de Juez de Cámara en el fuero civil. Luego de las propuestas formuladas, la Cámara designó con 22 votos positivos y 9 negativos al abogado Esteban Sebastián De La Torre.

Acuerdo de cooperación en materia minera

Tras los fundamentos brindados por el diputado Andrés Castro, el cuerpo legislativo aprobó, con 18 votos positivos y 14 negativos, el Acuerdo Marco de Cooperación suscripto entre el Ministerio de Minería, el Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEEM) y la Agencia Calidad San Juan Sociedad de Economía Mixta (ACSJ).

Durante su alocución, el legislador señaló que el desarrollo de la minería constituye una política de Estado en la provincia de San Juan, la cual es concebida desde una perspectiva integral orientada a consolidar el entramado productivo local, procurando su articulación con el resto de las actividades económicas y sociales. En ese marco, el acuerdo prevé la implementación de proyectos, actividades y eventos de asistencia técnica y/o financiera, así como la realización de estudios y servicios de carácter técnico, tecnológico, económico, científico y de formación en distintas áreas, vinculados a la proyección minera provincial.

Asimismo, destacó que tanto el IPEEM como la ACSJ, en el ámbito de sus respectivas competencias, se comprometen a desarrollar programas de cooperación, asistencia, fomento y coordinación para la ejecución conjunta de proyectos, así como a promover la colaboración entre profesionales de ambas instituciones y el desarrollo de tareas de extensión. En ese sentido, se establece además el compromiso de publicar los resultados —parciales o definitivos— que se obtengan, ya sea de manera conjunta o separada, conforme a lo que se determine en las actas complementarias que se suscriban.

Resoluciones

Durante la Segunda Sesión, la Cámara de Diputados resolvió declarar de interés:

· Social y académico, el Congreso Argentino de Estudiantes de Ingeniería Industrial y Carreras Afines (CAEII) 2026, el que se realiza del 6 al 9 de agosto en la provincia de San Juan. (Interbloque Cambia San Juan)

· Social y deportivo, el evento Desafío Ruta 40, a realizarse en la provincia de San Juan como sede principal, con incursiones estratégicas en la provincia de Mendoza, organizado por la promotora Amaury Sport Organization (ASO), Federación Internacional de Motociclismo (FIM) y la Federación Internacional del Automóvil (FIA) a realizarse desde el 24 al 29 de mayo del 2026. (Interbloque Cambia San Juan)

· Social y cultural, el Libro Mujeres Sordas que dejan Huella, Historias de Vida, obra literaria de Ocho mujeres sordas y adultas que fueron convocadas para escribir sus trayectorias de vida marcadas por la necesidad de superar la discapacidad auditiva adquirida en circunstancias y edades diferentes sus autoras son: Rosario García Pareja, María Gabriela Rojas, Miriam Liliana Migailoff, Mariana Reuter, María Dolores Acha, Patricia Salas Figueroa, María Rosa Iglesias López y Olivia Castro Cranwell. Editorial Almaluz S.A libro publicado en el año 2025. (Bloque San Juan Vuelve)

· Turístico, social y cultural, el XV Desfile Gaucho Tradicionalista, que se realiza el día 30 de abril de 2026 y la XXIX Fiesta provincial de Doma y Folclore 1 de mayo Día del Trabajador, organizada por la Agrupación Gaucha Cacique Angaco, en el departamento Angaco. (Bloque Del Este)

· Social, religioso y cultural la Convención Regional de Cuyo Extendiéndonos, que se lleva a cabo los días 8 y 9 de mayo del corriente año, en la provincia de San Juan. (Bloque Justicialista)

· Social y deportivo, el Campeonato obtenido por UPCN San Juan Vóley, en la Liga de Voleibol Argentina 2025/26. (Interbloque Cambia San Juan)

· Social, productivo y turístico, la Expo Internacional San Juan Minera, que se lleva a cabo los días 6,7 y 8 de mayo del corriente año en el Estadio del Bicentenario. (Interbloque Cambia San Juan)

· Deportivo y social el 3° Campeonato Panamericano de Futsal de Sordos 2026, que se lleva a cabo los días 4, 5, 6, 7 Y 8 mayo de 2026, en el Estadio Aldo Cantoni, provincia de San Juan. (Interbloque Cambia San Juan)

· Religioso, comunitario y social a la Novena y Fiesta Patronal en Honor a la Virgen Nuestra Señora de los Desamparados, patrona del Departamento Albardón; que se realizará desde el día 1 al 10 de mayo del corriente año, bajo el lema ‘María, modelo de escucha y espiritualidad, gula nuestra misión» en la Parroquia ubicada en la villa cabecera General San Martín. (Bloque Justicialista)

· Artístico, cultural e histórico la obra Alberdi, El Musical del autor sanjuanino Pablo Flores Torres. (Interbloque Cambia San Juan)

. Social y Educativo, la participación de los docentes y agentes educativos de la Provincia de San Juan en la peregrinación denominada «Jubileo Franciscano Europa 2026», a desarrollarse en Europa, entre los días 01 y 16 de septiembre de 2026. (Interbloque Cambia San Juan)

. Educativo, social y cultural el Programa Televisivo «UPD, Unidos por el Desafío». (Interbloque Cambia San Juan)

Declaraciones

Por otra parte, los legisladores aprobaron diversas declaraciones. En relación con el repudio a las declaraciones públicas del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, se deja constancia de que el tratamiento se realizó con la Cámara constituida en comisión, emitiéndose diversos despachos sin alcanzarse un despacho único. En consecuencia, resultó aprobado el despacho del interbloque Cambia San Juan con 22 votos positivos y 13 abstenciones del interbloque Justicialista.

Asimismo, el proyecto de declaración referido al rechazo del proyecto nacional denominado “Ley contra el fraude de pensiones por invalidez” no fue aprobado por unanimidad, registrándose 17 votos positivos, 14 negativos y 4 abstenciones correspondientes al bloque Bloquismo.

También se aprobó sobre tablas, una declaración de preocupación por la situación de las personas con discapacidad y el funcionamiento del programa Incluir Salud.

Comunicaciones

Finalmente, la Cámara aprobó sobre tablas, con 19 votos positivos y 12 negativos, un proyecto de comunicación del bloque Justicialista solicitando información al Poder Ejecutivo Provincial sobre diversos aspectos vinculados a las pensiones no contributivas y las políticas públicas en materia de discapacidad.