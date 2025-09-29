Inteligencia Artificial aplicada a los Parlamentos: disertación del secretario Legislativo en Charlas MOD

En una nueva edición de Charlas MOD, realizada en la Sala Emar Acosta de la Legislatura Provincial, el secretario Legislativo, Gustavo Velert, expuso sobre los avances y desafíos del uso de la inteligencia artificial en los parlamentos.

La Legislatura de San Juan fue sede de una nueva jornada de Charlas MOD, iniciativa impulsada por la Secretaría de Transformación Digital y Modernización del Estado del Gobierno Provincial, que en esta ocasión tuvo como eje la Inteligencia Artificial (IA).

El representante del Poder Legislativo fue el secretario Legislativo, Gustavo Velert, quien disertó sobre la «IA aplicada a los parlamentos», compartiendo con los asistentes una explicación detallada del trabajo que viene desarrollando la Cámara de Diputados de San Juan en este campo. Durante su exposición, Velert abordó tanto las experiencias locales como los lineamientos internacionales que marcan la agenda en la materia.

El Secretario Legislativo destacó que la incorporación de estas herramientas implica grandes oportunidades para mejorar los procesos legislativos, desde la organización y clasificación normativa hasta la optimización de los flujos de trabajo internos. Al mismo tiempo, remarcó que existen responsabilidades y desafíos que la administración pública debe afrontar, principalmente vinculados a la transparencia, la ética y la protección de datos.

La iniciativa de las Charlas MOD, que ya abordó temáticas como la ciberseguridad y el uso responsable de herramientas digitales, busca acercar a instituciones, trabajadores del Estado, emprendedores y ciudadanía en general a los desafíos de la transformación digital. Con esta nueva edición, San Juan vuelve a posicionarse como una de las provincias pioneras en la reflexión y aplicación de inteligencia artificial en los procesos parlamentarios.