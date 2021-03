Intendente Fabián Martín, Discurso Apertura Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante Período 2021

Conforme a lo establecido en nuestra Carta Orgánica municipal es que, en mi calidad de Intendente de la Ciudad de Rivadavia, vengo a dar inicio a un nuevo período de sesiones ordinarias de este Concejo Deliberante.

A continuación pasaré a exponer, de manera sucinta, parte de lo realizado el año anterior, como así también algunos de nuestros más importantes proyectos para este año, el quinto al frente del Ejecutivo municipal.

Hablar del 2020, sin lugar a dudas, es hacer referencia a la irrupción de una

pandemia sin precedentes, producto de la propagación del Virus Covid 19, y la alteración del orden mundial en todos sus sentidos.

Nuestro departamento no permaneció ajeno ante esta situación extraordinaria que nos tocó afrontar, y por ello muchas de nuestras acciones de gobierno se encuadraron en este sentido.

La gestión municipal en pandemia, trabajo articulado y transversal En un año en el que nuestra realidad, y la del mundo entero cambió por completo, supimos adaptarnos a las nuevas normalidades, que iban cambiando conforme la pandemia crecía en nuestro país. Ensamblamos el trabajo de

diferentes áreas para, de esta manera, aplicar todas las medidas de cuidado

necesarias.

El 13 de marzo de 2020 fuimos los primeros en decretar la Emergencia sanitaria en el ámbito de la administración municipal, otorgándole licencia al personal de riesgo, suspendiendo actos y celebraciones institucionales, cerrando nuestros centros turísticos (Camping municipal, El Pinar y Faunistico), y reforzando todas las medidas sanitarias sugeridas por las autoridades nacionales y provinciales.

Se restringió la atención al público, se prorrogaron los vencimientos de las tasas y tuvimos que reasignar nuevas prioridades de gobierno: nuestro personal del Área Prevención trabajó en el ordenamiento de personas en filas de cajeros automáticos, bancos y el ingreso al Hospital Marcial Quiroga, etc., observando que se cumpliera las medidas, básicas y elementales. Realizamos desinfecciones en todo el departamento y controlamos precios en almacenes y supermercados. Nuestros trabajadores municipales fueron más “esenciales” que nunca en la lucha contra la propagación del virus.

Además, se dispuso la reasignación de los recursos presupuestarios, expresado en un recorte de los gastos corrientes y una reducción del 30% del sueldo de las autoridades superiores, como un gesto de empatía hacia las miles de personas que veían restringidos sus ingresos familiares como consecuencia de la parálisis económica de los primeros meses de pandemia.

En consonancia con esto, eximimos del pago de las tasas comerciales por un

plazo de 6 meses a aquellos comerciantes e industriales que no pudieron

desarrollar sus actividades productivas en la Fase 1 del Aislamiento Social,

Preventivo y Obligatorio.

Resulta imposible no destacar y agradecer la enorme tarea que llevó y lleva

adelante nuestro personal. Desde un primer momento, fueron quienes se

pusieron al frente de esta batalla, diagramando medidas de prevención

necesarias para cuidar a cada uno de los vecinos de Rivadavia.

Trabajamos de manera conjunta con el Ministerio de Salud Pública de la

Provincia, en los operativos de rastrillaje que se realizaron, para detectar

posibles casos de Covid 19, en diferentes barrios de Rivadavia. Allí, nos

encargamos de los relevamientos y asistencia con elementos de desinfección.

Somos el único municipio que puso a disposición un inmueble para instalar el Centro de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM), poniendo a

disposición nuestro recurso humano y logístico, permitiendo, de esta manera, que el personal de la Zona Sanitaria Cuatro, del mencionado Ministerio, contara con un espacio para realizar los más de mil testeos e hisopados mensuales, brindándole al vecino un lugar cercano al que podía asistir con total seguridad.

Reforzamos la asistencia social en todo el departamento, hicimos especial

hincapié en la contención de los merenderos, brindando los recursos necesarios para contener no solo a los chicos que asisten, sino también a sus familias.

Entregamos alrededor de tres mil módulos de mercadería y elementos de

desinfección, para aquellas familias que se encontraban en aislamiento.

Además, trabajamos de manera conjunta con el Ministerio de Desarrollo

Humano de la Provincia, en la entrega de ayuda alimentaria.

Si bien la pandemia consumió gran parte de su trabajo, el Área de Salud no

descuidó otros aspectos importantes. Brindamos atención médica gratuita a

niños y adultos mayores en diferentes operativos. Realizamos vacunación del calendario oficial y colaboramos con los operativos de vacunación antigripal domiciliario a los grupos de riesgo. Llevamos adelante la campaña de concientización sobre el dengue, entendiendo que la prevención es la mejor forma de evitar esta enfermedad.

Continuamos trabajando, con nuestra brigada de vectores, en la detección de focos infecciosos y posterior fumigación, con el fin de combatir vinchucas, en la lucha contra el chagas y otras enfermedades.

Rivadavia presente en la mesa del Acuerdo San Juan La convocatoria del Gobernador a pensar en el San Juan de la post pandemia, nos instó a replicar este espacio de debate en todos lossectores que componen

nuestro Departamento. Nos sentamos a dialogar junto a los vecinos, las Iglesias, los clubes, los representantes de todas las fuerzas políticas, las Universidades, los emprendedores, las uniones vecinales, los comerciantes y todos los actores que conforman nuestro complejo tejido social.

En consonancia con el reclamo colectivo de los distintos sectores productivos, eliminamos el cobro de la tasa de Contribución municipal de la boleta de energía eléctrica. Fue una medida acordada entre los 19 municipios y el gobierno provincial.

Acompañamos la iniciativa del Acuerdo San Juan y nos comprometimos a

replicar esta propuesta a través de la institucionalización de una mesa

intersectorial de diálogo que permita el debate de ideas y proyectos para el

Rivadavia del futuro.

Modernización del Estado municipal La pandemia aceleró procesos de modernización de la gestión que posibilitaron llevar el Municipio a cada hogar del departamento. Nos reinventamos, y creamos el canal de Youtube de la Municipalidad de Rivadavia, a través del cual propusimos a los vecinos diferentes actividades para que puedan realizar desde

sus hogares, cambiando su modalidad, pero permitieron que nos mantengamos cerca de los vecinos.

Refuncionalizamos nuestro sitio web, acercando el municipio al vecino, quien desde la comodidad de su casa ahora puede obtener información acerca de trámites, servicios y consultar sobre expedientes. Nuestra página web cuenta asimismo, con una destacada sección de noticias. Podrán encontrar información sobre todos nuestros programas como así también la rica oferta turística de nuestro departamento.

En este aspecto, también, implementamos el sistema mediante el cual el vecino puede acceder, desde nuestra página, a las boletas mensuales, semestrales, anuales, e incluso a su deuda, de tasas municipales sobre inmueble y comercio.

Con la opción, además, de poder realizar su pago a través del mismo sitio web.

Estamos a la vanguardia en este aspecto, y seguiremos profundizando estos

procesos de modernización de la gestión. Una administración ordenada y responsable. El mantenimiento del equilibrio económico ha sido siempre uno de nuestros objetivos primordiales. Desde el inicio de la gestión, allá por diciembre de 2015, con la reducción del gasto político y la dministración de servicios públicos municipales, básicos e indispensables, vimos reflejado nuestro esfuerzo en la concreción de numerosos proyectos y obras de relevancia para todos los rivadavienses.

Esta administración estable y ordenada nos permitió alcanzar estándares

reconocidos a nivel provincial, cumpliendo con todas las metas propuestas por la Ley Provincial de Responsabilidad Fiscal.

Al descuento del 20% en las tasas de este año, para nuestros vecinos que se

encuentren al día, le sumamos la Tarjeta Vecino Responsable para recompensar a esos contribuyentes que se destacan por el cumplimiento de sus obligaciones ciudadanas, con la implementación inédita de este mecanismo de descuentos y beneficios en más de 120 comercios adheridos. Y con la novedad desde este año que la tarjeta se puede descargar directamente al celular ingresando a la página web.

En materia de Comercio, y fruto de reuniones con las Cámaras Empresariales y de Comercio, y en el marco del Acuerdo San Juan, se alcanzaron dos objetivos importantes:

La Habilitación Express, que le facilita al comerciante que no tiene venta de alimentos, tramitar en dos instancias y en forma virtual su habilitación, siendo pioneros en la implementación de esta herramienta a nivel provincial.

A través del Decreto N° 416/2021 se amplía el tiempo de la Habilitación

comercial regular de 2 años a 3 años, en directa relación a la propuesta del gobierno central de la Ventanilla única.

Para mediados de este año, estamos preparando un proyecto de Moratoria para la regularización de deudas de las tasas de servicio sobre inmuebles y comercios, entendiendo la necesidad de acercarle al vecino mayores facilidades de pago y al Municipio la posibilidad de mejorar la recaudación, luego del parate económico que trajo la pandemia.

Servicios de Calidad, objetivo primario del Municipio

En materia de servicios, la limpieza es el eje transversal de nuestras políticas de gobierno. Hace casi 2 mil días que hacemos de Rivadavia el departamento más limpio y ordenado de la provincia de San Juan.

Implementamos el más ambicioso Programa de Saneamiento Ambiental que haya tenido este Municipio, con la colocación de 300 nuevos contenedores deresiduos sólidos urbanos en los núcleos centrales habitacionales del Departamento, especialmente en aquellos barrios de propiedad horizontal y arterias principales, que se suman a los 200 ya existentes, haciendo un total de 500 contenedores en todo el epartamento, logrando más eficiencia en la recolección diaria de residuos domiciliarios. 450 trabajadores recorren Rivadavia todos los días, en nuestro reconocido Programa de limpieza de calles, organizado por cuadrillas, distribuidas estratégicamente en 11 zonas de acción, en turnos mañana, tarde e incluso fines de semana, de acuerdo a las distintas necesidades de los barrios, villas o sectores habitacionales.

comercial regular de 2 años a 3 años, en directa relación a la propuesta del gobierno central de la Ventanilla única. Para mediados de este año, estamos preparando un proyecto de Moratoria para la regularización de deudas de las tasas de servicio sobre inmuebles y comercios, entendiendo la necesidad de acercarle al vecino mayores facilidades de pago y al Municipio la posibilidad de mejorar la recaudación, luego del parate económico que trajo la pandemia. Servicios de Calidad, objetivo primario del Municipio En materia de servicios, la limpieza es el eje transversal de nuestras políticas de gobierno. Hace casi 2 mil días que hacemos de Rivadavia el departamento más limpio y ordenado de la provincia de San Juan. Implementamos el más ambicioso Programa de Saneamiento Ambiental que haya tenido este Municipio, con la colocación de 300 nuevos contenedores deresiduos sólidos urbanos en los núcleos centrales habitacionales del Departamento, especialmente en aquellos barrios de propiedad horizontal y arterias principales, que se suman a los 200 ya existentes, haciendo un total de 500 contenedores en todo el epartamento, logrando más eficiencia en la recolección diaria de residuos domiciliarios. 450 trabajadores recorren Rivadavia todos los días, en nuestro reconocido Programa de limpieza de calles, organizado por cuadrillas, distribuidas estratégicamente en 11 zonas de acción, en turnos mañana, tarde e incluso fines de semana, de acuerdo a las distintas necesidades de los barrios, villas o sectores habitacionales. El éxito de este programa radica en la descentralización de recursos humanos, herramientas y maquinarias, para la mejor prestación de servicios a través de la creación de 5 comunas, con una nueva forma de estar cerca del vecino, transformando a Rivadavia en el primer municipio en implementar este sistema de gestión territorial.

Otro logro alcanzado tiene que ver con la lucha para la regularización de los terrenos baldíos. La sanción de una nueva ordenanza nos aporta más

herramientas para avanzar a pasos firmes en la lucha con esta problemática que afecta a muchos vecinos. Los propietarios de lotes baldíos deben cumplir con la limpieza, el cerramiento y mantenimiento de los mismos. A la fecha se han hecho más de 50 notificaciones, logrando acuerdos en un 50% de los casos.

Rivadavia, pioneros en la provincia en la gestión diferenciada de los residuos

Con la implementación de nuestro Programa Barrios Saludables fuimos pioneros

en la provincia en la clasificación domiciliaria y en la recolección diferenciada de residuos sólidos urbanos, generando así un cambio de paradigma reconocido a nivel nacional.

En julio pasado, comenzamos la primera etapa con 15 barrios. Entre ellos, Complejo San Miguel, Barrio Porres y Villa López Mansilla.

Avanzamos y, en una segunda etapa, llegamos a 45 barrios ampliando los

recorridos de los camiones y fortaleciendo la logística. Se sumaron Loteo

Casares, barrio Altos de Natania, barrio Jardín en La Bebida, El Arriero, por nombrar sólo algunos.

Ejecutamos este trabajo en conjunto con los vecinos, quienes realizan la

separación del material en sus domicilios, de acuerdo a sus características, bajo la denominación de húmedos (residuos orgánicos como restos de frutas, verdura, comida, yerba, entre otros) y secos (papeles, cartones, vidrios, plástico, tela, hojalata, envases de tetrabrik).

A la fecha hemos recuperado más de 25 toneladas de residuo seco, gracias al esfuerzo de 5000 familias comprometidas con el cuidado de ambiente.

Este año vamos a fortalecer las campañas de concientización en escuelas y barrios, para así alcanzar nuestro objetivo de realizar en cada uno de los hogares del departamento la recolección diferenciada. Creemos firmemente que ése es uno de los caminos para la construcción del Rivadavia sostenible al que aspiramos.

Enmarcado en el Programa Barrios Saludables, comenzamos con la

planificación y reforestación de diversos espacios verdes a través de nuestros Bosques Urbanos. Empezamos por la imponente plaza Ing. Alberto Constantini en el Barrio Profesionales, seguimos en la plaza del Portal de los Andes 3 y Barrio La Colonia (ex Lote Hogar N°30), donde más de 200 árboles y arbustos transforman viejos baldíos en nuevos pulmones verdes de la ciudad.

La Inversión pública en Obras, política de Estado en nuestra gestión

La recuperación y puesta en valor de nuestros espacios verdes, ha sido uno de nuestros principales objetivos: Más de cien plazas fueron puestas en valor en cinco años de gestión. Y fue el apoyo permanente de los vecinos el motor que nos impulsó a recuperar así zonas urbanas abandonadas, para transformarlas en espacios verdes funcionales y modernos.

Dentro del Programa Mi Plaza, seguimos refuncionalizando todos los espacios verdes, incorporando luminarias LED y juegos infantiles, bancos y cestos de residuos, parquizado y forestación.

Concretamos modernas restauraciones en las plazas de la Villa Santa Anita, Villa del Carmen y Villa San Francisco, culminando de esta manera un proceso de desarrollo urbanístico de la zona que empezamos hace cuatro años.

Lucen nuevas las plazas de barrio FOEVA sobre calle Comandante Cabot; plaza integradora en Barrio Altos de Natania; plaza del Barrio Sargento Cabral; plaza del barrio 25/41; y plaza del barrio Jardín 2 de Agosto y el moderno Paseo Vieytes, que repotenció un sector enclavado en el corazón de nuestro departamento.

Hoy nos encontramos trabajando en la plazoleta Carlos Gardel, en el Paseo

Talcahuano, las plazas de los barrios Conjunto 6, Frondizi y ATSA, en el Paseo “del Bajo”, en calle Morón, entre otras.

Estamos en condiciones de anunciar un ambicioso proyecto que va a

transformar el corazón de los Barrios Stotac, Portales y Loteo Bloise. La calle Illia se verá revalorizada con un imponente parque integrador compuesto por las plazas de estos barrios, consolidando así un espacio importante para la recreación y el esparcimiento de todos los vecinos de la zona.

Vamos a construir el Paseo Universitario, en calle Ignacio de Roza al lado de la Facultad de Ciencias Sociales, en el ingreso al barrio Del Bono Green,

consolidando un espacio pensado para los estudiantes, docentes y toda la

comunidad universitaria del Complejo Islas Malvinas.

Vamos a transformar sustancialmente la calle Comandante Cabot antes de

Meglioli, con la construcción de un Parque Autóctono en el ingreso a los barrios Natania 18 y 20, generando un innovador espacio integrado con forestación, juegos saludables y playón deportivo para la recreación de niños y jóvenes.

Vamos a llevar adelante un ambicioso proyecto de renovación urbana en el

ingreso a nuestro querido Marquesado, más precisamente en la zona

popularmente conocida como la “Curva de los Tontos”. Allí vamos a construir el portal del turismo de la provincia, enmarcando al Sagrado Corazón de Jesús allí enclavado con un entorno totalmente renovado. Esta obra, tan esperada por los vecinos, sin dudas señalará un antes y un después en ese sector del departamento.

Estoy orgulloso de poder anunciar en este acto la construcción de Salas

Velatorias y Cementerio municipal, dando así respuesta a una necesidad social de contar con un espacio propio para el descanso eterno de nuestros vecinos.

Este gran proyecto se enclavará en la localidad de La Bebida. Este año

inauguraremos las salas velatorias, y en el 2022, el cementerio municipal.

Por otro lado, y en virtud del reclamo de nuestros vecinos por mayor seguridad, pusimos en marcha el plan más ambicioso de mejoramiento lumínico de la historia del departamento, a través de la reconversión de nuestro alumbrado público a LED.

En el marco del FODERE, Fondo de Desarrollo Regional, hemos avanzado en la colocación de más de 4000 nuevas luminarias LED, que por sus características, permiten una mayor eficacia energética y son amigables con el ambiente.

La iluminación LED llegó a más de cuarenta barrios. Entre ellos, al Barrio

Aramburu, Barrio Rivadavia Norte, Barrio UDAP 3, Villa Flora y Villa Nueva

Argentina; CESAP, Villas Seminario, Doncel y Los Lirios; Barrios Córdoba, Illia y Meglioli; Villas San Roque, Rodríguez Pinto y Barrio Wilkinson; para mencionar algunos de los tantos barrios que ya lucen nuevo alumbrado público.

Rivadavia hoy tiene el 40% de su alumbrado público ya reconvertido a LED. Y vamos a seguir apostando a esta decisión política. Nuestro objetivo es llegar al 80% antes de finalizar nuestra gestión.

Vamos a seguir apostando a nuestro Programa de Construcción de Playones

Polideportivos en todo Rivadavia. Con fondos propios, ya hemos construido

playones en el Club Sportivo Rivadavia, en los barrios SOEVA, Natania 18, Cerro Blanco, en el Jardín Policial, en la Villa Santa Anita y en el Área 10 en el Barrio Aramburu. Tenemos planificado continuar en el Barrio Rivadavia Norte, en la plaza del Barrio Marquesado III y en distintos puntos del Departamento.



En el marco de nuestro Proyecto de Desarrollo Territorial de Rivadavia, seguimos trabajando, aún en pandemia, con la Mesa Interinstitucional de Planificación de La Bebida, de la mano de los técnicos de la Universidad Nacional de San Juan y de la Universidad Católica de Cuyo, y de manera conjunta con todas las fuerzas vivas del departamento, estamos desarrollando propuestas de programas y acciones de corto y mediano plazo, en dos grandes líneas estratégicas de intervención: por un lado, lo referente a infraestructura, ambiente y equipamiento urbano; y por otro, poniendo el foco en la identidad cultural, deportes y recreación.

Algunas de las obras mencionadas anteriormente, como el playón del Club

Sportivo Rivadavia, la plaza del barrio 25/41 y la creación del bosque urbano en el Barrio La Colonia (ex Lote 30), se encuadran en este proyecto.

Por otro lado, seguimos con nueva cartelería, señalética de calles y plazas, asi como también con la construcción de veredas y cordón cuneta. Y estamos trabajando en la construcción de rotondas que ordenen la circulación de los vehículos y garantizando de esta manera, más seguridad para nuestros vecinos.

Siguiendo con obras, continuamos con el Plan de Contingencia de Bacheo en todo el departamento, trabajando en el arreglo de las calles especialmente que se vieron afectadas por las inclemencias climáticas de estos últimos meses. A la fecha, se ha efectuado la reparación de más de 6.800 metros cuadrados de bacheo, con hormigón preparado in situ y con asfalto en caliente y en frío.

En virtud de la pandemia, se suspendió el “plan provincial de las 2 mil cuadras”.

Hoy estamos trabajando en un nuevo plan de trabajo para pavimentar y

repavimentar nuestras calles.

Esta gestión ha realizado obras que ninguna otra gestión logró. Desde el

emblemático parque de Rivadavia, la plaza madre Universal, la recuperación del Paseo Sarmiento, la inversión pública en Led, construcción de calles y las más de 100 plazas en todo el departamento. Estamos convencidos que éste es el camino y lo vamos a seguir transitando juntos, construyendo futuro.

El rol del Estado municipal desde la acción social

En materia de Acción Social, hemos llevado adelante un extraordinario trabajo territorial. Estuvimos cerca de cada una de las necesidades, especialmente en aquellas zonas más vulnerables y que más sufrieron de la restricción de actividades económicas, producto de las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Con el objetivo de contribuir a que familias del departamento puedan cultivar sus propios alimentos, implementamos el programa Colores de Mi Huerta, a través del cual se promueve la autoproducción en pequeña escala de alimentos frescos, además de fortalecer vínculos familiares y favorecer a la economía de cada hogar. En un trabajo conjunto con el INTA y diferentes instituciones intermedias, se entregaron más de 18.000 bolsas de semillas, beneficiando alrededor de dos mil familias.

Resultó esencial contener a aquellos grupos considerados de riesgo, quienes no podían salir de sus hogares. Es por eso que trabajamos en el programa “Te Cuidamos +65”, a través del cual brindamos asistencia y realizamos seguimiento sobre la situación de los adultos mayores, en momentos de aislamiento. Una vez habilitadas las actividades para mayores de 60 años, llevamos adelante caminatas saludables, en diferentes espacios verdes del Departamento. Más de 500 personas participaron de esta iniciativa, que se realizó cumpliendo todos los protocolos de prevención para cuidarlos.

Desde un primer momento trabajamos en el acompañamiento de personas con discapacidad, haciendo hincapié principalmente en la aplicación de políticas de inclusión. Este año atípico redoblamos esfuerzos para continuar en esta línea de acción, es por eso que implementamos el programa EmpleArte, a través del cual capacitamos, de manera virtual, en conocimientos de cocina y reciclado a personas con discapacidad.

Otro programa denominado “Me Quedo en Casa y te Cuido a Vos”, fue una

iniciativa que nos permitió mantener el contacto con los chicos que se trasladan en las movilidades de discapacidad, durante el ciclo lectivo. De manera virtual acercamos actividades y juegos para que estos pequeños realicen junto a sus familias.

La descentralización de la Junta Evaluadora de Discapacidad ha permitido a los vecinos de Rivadavia y Departamentos aledaños realizar trámites de pensión y transporte gratuito. Se entregaron más de 180 Certificados Únicos de Discapacidad en pandemia.

Desde los Dispositivos Municipales se atendieron más de 2 mil familias,

brindando contención y asesoramiento legal, social y psicológico a personas

víctimas de violencia de género, adictas y niños en riesgo. Nos adherimos a la Ley Micaela, referida a la capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los poderes del Estado.

La gestión municipal post- terremoto Otro hecho importante que debe señalarse, y que ha marcado una inflexión en la vida de los sanjuaninos fue el terremoto, de 6,4° en la escala de Richter que estremeció a la provincia el pasado 18 de Enero en horas de la noche.

Desde el primer momento, dispusimos todos nuestros recursos para la

inmediata asistencia, y así llevamos adelante un trabajo territorial coordinado con el gobierno provincial para auxiliar a quienes más lo necesitaban.

En este sentido, debemos reconocer la presencia del señor Presidente de la

Nación, Dr. Alberto Fernández, horas después del terremoto, en los

asentamientos La Paz y Pellegrini, recorriendo la zona y comprometiéndose con la solución habitacional para las familias de los asentamientos más vulnerables de Rivadavia en un corto plazo. Sin importar el color político que tengamos, estos gestos nos instan a trabajar más unidos que nunca por quienes más nos necesitan.

Mi agradecimiento público también para el señor Gobernador de la provincia, Dr. Sergio Uñac, por sus gestiones ante el Ejecutivo Nacional para la construcción de 837 viviendas para las familias damnificadas, y el envío de fondos para la asistencia de los vecinos que más sufrieron las consecuencias del sismo.

Las zonas que demandaron más ayuda fueron las localidades de La Bebida,

Marquesado y algunos sectores de las zonas sur, norte y centro del

departamento. Más de 2100 familias fueron afectadas por el terremoto.

Muchas viviendas sufrieron roturas de techos y paredes agrietadas. Allí

llegamos con materiales de construcción, áridos, tierra, agua potable y módulos de mercadería, entre otros.

Ante esta situación desesperante, el Estado municipal no podía quedar al

margen. Y pusimos en marcha brigadas solidarias para el arreglo de casas en el marco del Plan de Refacción Municipal de Viviendas “Construyendo Hogares”, destinado a aquellas personas que perdieron parte de su vivienda con el terremoto, y que por distintas circunstancias, como es el caso de mamás solteras, o adultos mayores, no contaban con los recursos para hacerlo por sus propios medios. Pensado para que los vecinos de los asentamientos más vulnerables puedan ayudar a reconstruir los hogares de sus comunidades, recibiendo un subsidio como compensación por su trabajo.

Sabemos que la reconstrucción llevará tiempo y esfuerzo de todos. Pero la

historia nos ha enseñado a ponernos de pie cuando la naturaleza nos castiga. Y estoy convencido que ésta no será la excepción.

Turismo y Cultura, herramientas de articulación en el tejido social

Nos propusimos hacer del turismo una política de Estado, es por eso que

lanzamos el programa “Viví Rivadavia”, una propuesta que busca promocionar nuestros atractivos turísticos naturales y culturales, combinados con la variada oferta de nuestros prestadores, con quienes trabajamos permanentemente de manera mancomunada.

En este marco y con actividades totalmente gratuitas, desarrollamos distintas modalidades de turismo. Comenzamos trabajando con el Turismo Social, a través del cual más de 500 miembros de diferentes instituciones locales, recorrieron atractivos turísticos de Rivadavia, quién mejor que nuestros propios vecinos para contarle al turista las maravillas de este hermoso departamento, el cual ha sido bendecido con los mejores paisajes.

Además generamos una variedad de propuestas para quienes nos visitan.

Turismo aventura, científico, educativo, religioso, geoturismo, astroturismo,

enoturismo, oleoturismo y circuitos turísticos vehiculares, forman parte de la oferta.

Dimos continuidad a los talleres culturales gratuitos, con una propuesta

especial. Cerámica, cuento y literatura, pintura en tela y yoga formaron parte de “Mayores en Línea”, una serie de talleres virtuales destinados a los adultos mayores.

En el mes de noviembre, comenzamos nuevamente con los talleres

presenciales de guitarra, canto, folclore y tango, con los que llegamos a todas las zonas del departamento a través de nuestras comunas.

Vamos a recuperar nuestro Programa “El Turismo y sus Oficios”, una propuesta que años anteriores capacitó a más de 150 personas. Realizado íntegramente con fondos municipales, propone una interesante oferta que conforma el plan de desarrollo turístico departamental.

En días más, vamos a presentar la Ruta de la Cerveza, un producto turístico

innovador que viene a potenciar el desarrollo gastronómico del departamento Nuestros centros turísticos Bajo el cumplimiento de estrictos protocolos, reabrimos el Camping Municipal y el Balneario El Pinar, lugares elegidos por cientos de sanjuaninos para disfrutar cada fin de semana.

Pese a permanecer cerrado al público por más de seis meses, el Faunístico

continuó trabajando de manera permanente en la atención, cuidado y

rehabilitación de las especies que allí habitan, como así también las que llegan al lugar rescatadas en diferentes circunstancias. Con gran dedicación nuestros profesionales trabajan en investigación y en la recuperación de estos animales que, una vez en condiciones, son devueltos a su hábitat natural.

Después de seis meses este Centro para la Conservación de la Fauna Silvestre, recibió nuevamente visitantes. Y hoy se prepara para recibir a los miles de alumnos de escuelas de la provincia que esperan, cada año, no sólo a visitar el lugar, sino también aprender, mediante las visitas guiadas, sobre cada una de las especies que allí habitan, haciendo del faunistico un parque educativo ambiental.

Empleo y Juventud, dos ejes fundamentales para la inclusión social

Entendemos que capacitar a nuestros jóvenes es la mejor manera de generar herramientas, que les permitan acceder al mercado laboral. Ejecutamos, a través de la Oficina de Empleo, cursos y pasantías del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, que cuenta con una financiación que les permite a quienes los realizan, obtener un beneficio económico, el tiempo que dura la capacitación.

El programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, contó con alrededor de dos mil participantes durante el 2020. Se realizaron 68 cursos y 55 pasantías de

entrenamiento de empleo, en comercios de Rivadavia.

Llevamos adelante PROMOVER, un programa dirigido a personas con

discapacidad, con el objetivo de que adquieran experiencia laboral para, de esa manera, ampliar las posibilidades de encontrar empleo. Se realizaron 19 cursos y más de 80 pasantías, con una participación de más de 600 personas.

El dictado de estos cursos significó una inyección económica para nuestro

departamento de alrededor de 25 millones de pesos, dato que merece

destacarse y valorarse en este contexto de paralización de la economía nacional por la pandemia.

Además, en un trabajo conjunto entre la Oficina de Empleo y la Dirección de Turismo efectuamos inserciones laborales en el sector turístico, a través de la línea de entrenamiento en el sector privado.

En conjunto con la Fundación Telefónica llevamos adelante capacitaciones que contaron con un total de 1400 participantes. Y con mucho éxito realizamos el curso de lenguaje de señas.

Estamos a punto de comenzar con la ejecución del Programa “Rivadavia

Capacita”, un desafío importantísimo para capacitar en oficios a los vecinos con el objetivo de que alcancen una rápida salida laboral.

En materia de juventud, con gran éxito lanzamos la “Tarjeta Joven”, que permite a los jóvenes de Rivadavia obtener descuentos, en comercios de diferentes rubros. Hemos entregado más de 2500 tarjetas, lo que implica un incentivo del consumo dentro del departamento, que favorece, no sólo a quienes acceden a este beneficio, sino también a nuestros comerciantes.

Conscientes de nuestro compromiso con el cuidado del ambiente, empezamos a trabajar con el programa Promotores Ecológicos Jóvenes: un voluntariado a través de cual reciben capacitación, para luego realizar tareas de promoción del cuidado del ambiente y amigables con la ecología.

La importancia del deporte en la gestión de pandemia La nueva normalidad nos permitió retomar actividades de manera presencial.

Comenzamos las escuelas deportivas de boxeo, karate, yoga, trekking, zumba, aerobic, fútbol, hockey, caminatas y natación para adultos mayores.

Con gran éxito realizamos jornadas de trekking nocturno e infantil. Además

incorporamos una nueva propuesta, el Plogging, una experiencia que combina el ejercicio con la recolección de residuos que se encuentran en el camino.

Cientos de vecinos se sumaron a esta iniciativa que permite conjugar la práctica deportiva con el cuidado del ambiente.

Nos animamos a apostar por nuevas disciplinas, y así arrancamos con la escuela de triatlón para niños. Alrededor de 30 chicos se sumaron a esta actividad, que se llevó adelante en el Balneario El Pinar. Próximamente lanzaremos la escuela de duatlón que reúne las disciplinas deportivas de atletismo y ciclismo.

El Deporte no sólo es salud y bienestar, también significa inclusión y

oportunidad para nuestros jóvenes. Es por eso que continuaremos trabajando fuertemente con las Escuelas de Iniciación Deportiva en todo el departamento, porque sabemos que es una herramienta fundamental para fortalecer a nuestros niños y jóvenes luego del aislamiento de la pandemia.

Rivadavia, Municipio presente y activo en la comunidad . Desde hace cinco años venimos trabajando de manera constante con las instituciones intermedias del departamento. Entendemos que son una parte

fundamental de nuestro tejido social, y una manera de mantenernos

permanentemente cerca de nuestros vecinos.

Continuamos trabajando en el exitoso programa Rivadavia Normaliza Tu

Institución, a través del cual brindamos asesoramiento jurídico- contable, de forma gratuita, con el objetivo de que las instituciones normalicen su situación administrativa. Ya son más de 300 las instituciones beneficiadas.

Brindamos atención médica gratuita, en diferentes uniones vecinales, clubes, centros de jubilados y asociaciones civiles. Cada semana llegamos a una institución diferente para que los vecinos puedan realizarse diagnósticos primarios y preventivos de salud.



En un año en el que la pandemia golpeó la economía de muchas familias,

acercamos una propuesta que tuvo como resultado la formación del Grupo

Solidario de Uniones Vecinales y Asociaciones Civiles, quienes tuvieron un rol activo en la realización de diferentes actividades en merenderos,

asentamientos y sectores que más necesitaron de nuestra asistencia.

Los desafíos de hacer de Rivadavia un departamento resiliente

El año transcurrido nos dejó, sin dudas, muchas enseñanzas. Los rivadavienses nos caracterizamos por la tenacidad y el ímpetu de superarnos constantemente. Y trabajamos con la firme convicción de que como Municipio tenemos una función importantísima no sólo desde la prestación de servicios básicos y esenciales, sino también desde la acción coordinada en cada uno de los rincones del departamento para hacer de Rivadavia un ejemplo de proyección hacia el futuro.

Estamos convencidos de que la política es la herramienta que necesitamos para superar cada una de las adversidades que se nos presentan, y el camino para alcanzar el bien común. Y la política necesita hombres y mujeres de bien, con vocación de servicio al otro, con la generosidad y la humildad como banderas que se deben enarbolar cada día de nuestras vidas.

Para concluir, permítanme expresarles mi más sincera satisfacción del trabajo realizado hasta hoy, agradeciendo a este Cuerpo Legislativo municipal por recibirme en esta insigne Casa, y por acompañar al Ejecutivo en nuestros proyectos, dando muestras cabales que las diferencias partidarias se resuelven sólo en las urnas, porque la sociedad nos necesita unidos frente a cada una de las adversidades que nos han tocado enfrentar.

Va también mi sincero reconocimiento para nuestros trabajadores municipales, esenciales en el territorio, agentes que tendieron su mano al vecino en momentos difíciles y demostraron estar a la altura de las circunstancias cuando garantizar la prestación de los servicios en pandemia y levantarnos después del terremoto fueron nuestro motor de rabajo.

Muchas gracias, que Dios los bendiga.