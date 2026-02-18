Intentó robarle la bicicleta a una niña y quedó detenido
Un joven de 23 años fue aprehendido en la tarde de hoy en Villa Funes, acusado de hurtar una bicicleta para niño.
El hecho ocurrió en la calle Mendoza y calle 14, cuando personal de la Comisaría 7° observó a un masculino escondiendo efectos detrás de los cañaverales, en la finca Turesso.
Al ser entrevistado, el acusado, identificado como Cuello, no pudo precisar la procedencia del rodado y intentó darse a la fuga, siendo aprehendido por el personal policial.
La Unidad Fiscal de Flagrancia (UFI) a cargo del Dr. Usin Emiliano, ha tomado conocimiento de los hechos y se encuentra trabajando en la causa.
Al momento de la aprehensión, se hicieron presentes familiares del acusado, quienes intentaron agredir al personal policial.
Fuente: https://vocacionylealtad.policiadesanjuan.gob.ar/intento-robarle-la-bicicleta-a-una-nina-y-quedo-detenido/