Javier Milei reafirmó en el Congreso su alianza estratégica con los Estados Unidos: “Es hora de hacer de esto una política de Estado”

“Esto no es sólo un acuerdo entre los presidentes Trump y Milei. Tiene que ver con la afinidad cultural y objetivos entre los dos países y en toda la región”, afirmó el primer mandatario al inaugurar un nuevo período de sesiones ordinarias. Fuertes críticas contra la oposición kirchnerista y CFK, sobre quien pronosticó que “va a seguir presa porque es una chorra”. Prometió diez paquetes de reformas por cada Ministerio que se debatirán en el Congreso.

Javier Milei inauguró este domingo el 144° período de sesiones ordinarias en el Congreso y, en paralelo a los “logros” de su primera gestión y dardos venenosos sin parar hacia el kirchnerismo, el Presidente ubicó, según su visión, un objetivo geopolítico central para la Argentina: reclamó una “alianza estratégica duradera” con los Estados Unidos.

“Eso es lo que estamos construyendo con los Estados Unidos. Esto no es sólo un acuerdo entre el Presidente -Donald- Trump y el Presidente Milei. Tiene que ver con la afinidad cultural y objetivos estratégicos entre dos países y en toda la región”, aseguró Milei, quien además auguró un “siglo de las Américas”, de “Alaska a Tierra del Fuego”.

Durante su discurso, de una hora y 42 minutos, el primer mandatario reflexionó: “El Atlántico Sur es el terreno de disputas estratégicas de las próximas décadas. Rutas comerciales, recursos naturales, soberanía marítima y presencia creciente de actores que no comparten nuestros valores”. En ese sentido, deslizó que enviará iniciativas “para fortalecer la coordinación entre fuerzas de seguridad e inteligencia”.

El primer mandatario aprovechó las chicanas del kirchnerismo en el recinto y fue directo contra la dos veces presidenta, con condena vigente y prisión domiciliaria en curso. No hizo ninguna mención a la oposición “dialoguista”, que lo ayudó en demasía durante las recientes sesiones extraordinarias. Todo este sector se mantuvo en un respetuoso silencio y disfrutó de la trifulca con el cristinismo.

“Manga de chorros. Por eso tienen a su líder presa y va a seguir presa por la causa de los Cuadernos, por el memorándum con Irán, Vialidad. Es una chorra, fueron los más chorros de la historia”, disparó el jefe de Estado. En otro tramo, añadió: “¡Manga de delincuentes! Kukas, yo les voy a avisar algo, Kukas, ¿saben qué? Me encanta domarlos, me encanta hacerlos llorar, y a la gran mayoría les encanta verlos llorar“.

Milei también acusó al kirchnerismo de entregar el país “a Venezuela y a los terroristas de Irán, que nos metieron dos bombas”, en referencia a los atentados contra la embajada de Israel en la Argentina y la AMIA, ocurridos en 1992 y 1994, respectivamente. “Vengan a explicar lo que pasó con -la muerte del ex fiscal de la causa AMIA, Alberto- Nisman, manga de chorros”, agregó.

De nuevo en el plano local, el líder de La Libertad Avanza prometió “nueve meses de reformas estructurales”: anunció que cada Ministerio tiene listos diez paquetes con iniciativas a tratar por un Poder Legislativo. En varias ocasiones, utilizó el término “moral” como “política de Estado”.

Fuente: Infobae