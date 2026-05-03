Jornada de capacitación y concientización sobre bullying en las escuelas

EL REPORTERO 3 de mayo de 2026
no me quedo

El próximo lunes 4 de mayo, de 9 a 12 horas, se llevará a cabo la jornada de capacitación y concientización denominada “No me quedo mirando: prevención y acción frente al bullying en las escuelas”, en el Auditorio Emar Acosta del edificio Anexo de la Legislatura.

La actividad es impulsada por la Asociación Civil Autismo San Juan y estará a cargo de profesionales y voluntarios de la institución. La propuesta consiste en una conferencia inicial y el desarrollo de un programa anual de charlas y talleres de concientización.

La iniciativa está destinada a docentes y estudiantes de instituciones educativas públicas y privadas de todos los niveles y modalidades, con el objetivo de promover la prevención del bullying y fortalecer la convivencia escolar.

Durante la jornada se abordarán contenidos vinculados al concepto de acoso escolar, sus diferentes manifestaciones —físicas, verbales, psicológicas, sociales y digitales—, así como los roles que intervienen en estas situaciones y sus consecuencias emocionales. Asimismo, se trabajará sobre la identificación de señales de alerta, el respeto por la diversidad y estrategias de prevención e intervención en el ámbito educativo.

El proyecto contempla además la implementación de charlas y talleres en instituciones educativas de toda la provincia, con una frecuencia estimada de una a dos por semana, durante el período comprendido entre los meses de mayo y diciembre. Estas actividades incluirán espacios de reflexión, dinámicas participativas y capacitaciones orientadas a la comunidad educativa.

La participación en las actividades será gratuita. Para la certificación, se requerirá asistencia completa y participación en las instancias propuestas.

La propuesta busca generar espacios de sensibilización y formación que contribuyan a la construcción de entornos escolares más inclusivos, respetuosos y libres de violencia.

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