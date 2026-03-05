Jornada de vacunación antirrábica gratuita en Capital

EL REPORTERO 5 de marzo de 2026
perro gato

El viernes 6 de marzo, de 9 a 13 horas, la campaña canina y felina llegará a Plaza Albert Sabín, en el Barrio Bandera Argentina

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan continúa desarrollando acciones destinadas a fortalecer la salud pública y el bienestar animal, a través de una nueva jornada de la Campaña de Vacunación Antirrábica canina y felina.

La actividad se realizará el viernes 6 de marzo, en el horario de 9 a 13 horas, en la Plaza Albert Sabín, ubicada en la intersección de Avenida Argentina y René Favaloro, en el Barrio Bandera Argentina.

La vacunación es gratuita y está destinada a perros y gatos, con el objetivo de prevenir la rabia y promover la tenencia responsable de mascotas.

