José Antonio Kast, junto con ECR y Patriots, llama a una alianza por la libertad y el sentido común

La VII Cumbre Transatlántica por la Libertad de Expresión en el Parlamento Europeo reunió a 250 líderes políticos y cívicos de más de 35 países, entre ellos miembros de tres partidos europeos ERCR, PfE y PPE. _

Bruselas, 3 de febrero de 2026 | Un llamado a caminar juntos, en alianza, para defender la libertad y el sentido común fue realizado por el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, junto a Mateusz Morawiecki y Santiago Abascal, presidentes de los partidos European Conservatives and Reformists (ECR) y Patriots for Europe (PfE).

El presidente electo y los líderes de los dos grandes partidos europeos clausuraron la VII Cumbre Transatlántica por la Libertad de Expresión, celebrada el 3 de febrero en el Parlamento Europeo.

«Defender la libertad es un acto de coraje; defender la libertad humana es una rebeldía vanguardista; y defender la verdadera democracia es una responsabilidad histórica”, afirmó Kast, quien agradeció a Morawiecki y a Abascal por estar juntos en el evento.

“¿Por qué estamos aquí? Estamos aquí porque creemos en la libertad, en la familia y en el respeto a la persona humana, que siguen siendo los pilares de la civilización”, subrayó.

El mandatario electo advirtió que, cuando esos pilares se debilitan, no solo se resiente el sistema político, sino que la sociedad se fractura desde dentro: se debilita la familia, se silencia la conciencia y se erosiona la democracia.

“El desafío no es solo resistir o denunciar, sino participar, influir y ganar: ganar ideas, debates, elecciones e instituciones. Political Network for Values (PNfV) ha entendido algo esencial: que esta batalla es cultural, política y moral al mismo tiempo”, añadió.

Por su parte, Morawiecki advirtió que no existe libertad de expresión en China o en Rusia, pero que en Europa esta se está erosionando, lo cual —señaló— es un síntoma de que la Unión Europea se está resquebrajando. Asimismo, apuntó que las soluciones a este desafío deben estar guiadas por el sentido común y la buena voluntad.

Santiago Abascal recordó que la libertad de expresión está ligada al derecho romano, al arte griego y a los valores cristianos, que están en la base de nuestra cultura; sin embargo, denunció que hoy, cuando alguien se posiciona a favor de la familia, se le imponen etiquetas con la intención de silenciar su mensaje.

Y concluyó: “La grieta en el muro es cada vez más grande; cada vez surgen más espacios de libertad y por eso pretenden censurarlos. Soy optimista: la libertad y la verdad actuarán como el agua, aprovechando cualquier grieta para abrirse paso”.

Argentina estuvo representada por la vicejefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Clara Muzzio, y los diputados nacionales Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio, quienes participaron de los paneles y debates centrales sobre libertad de expresión, democracia y regulación del discurso público.

Durante su intervención, el diputado nacional Nicolás Mayoraz advirtió sobre los riesgos que implican las regulaciones que avanzan sobre el debate público y el rol de las plataformas digitales. “La libertad de expresión es un derecho fundamental anterior al Estado. Sin ese derecho es difícil pensar en la realización plena del ser humano. La DSA alentó a las plataformas digitales a convertirse en policías del pensamiento: la pregunta es quién decide qué es desinformación y qué es una crítica incómoda. Nuestra responsabilidad como legisladores no es controlar el debate público sino protegerlo, porque la amenaza no viene de los ciudadanos que hablan con libertad, sino de los burócratas que los silencian”, sostuvo Mayoraz.

Por su parte, el diputado nacional Santiago Santurio cuestionó el uso del concepto de “discurso de odio” como herramienta para restringir la libertad de expresión y alertó sobre la disputa por el control del discurso y la narrativa pública. “Antes hablaban de libertad de expresión y ahora hablan de discurso de odio. ¿Qué significa el discurso de odio? Que hay que cancelar la libertad de expresión. Porque para eso es la libertad de expresión: que se puede decir todo salvo la verdad. Uno puede decir cualquier cosa, menos decir la verdad, y así la izquierda, dominando el discurso y la narrativa, va cambiando la realidad”, expresó Santurio.

La sesión terminó con la lectura de una Declaración de 40 jóvenes provenientes de 22 países que participaron en la Cumbre, en la que instaron a los presentes a impulsar una hoja de ruta en favor de la libertad de expresión. “Nosotros, por nuestra parte, nos comprometemos a vivir en la verdad y optar por la valentía en lugar del silencio”, afirmaron.

Diálogo de alto nivel

La Cumbre es coorganizada por Political Network for Values (Red Política por los Valores – PNfV) y el grupo parlamentario European Conservatives and Reformists (Reformistas y Conservadores Europeos – ECR), y cuenta también con la colaboración de Patriots for Europe (Patriotas por Europa – PfE).

Además de Kast, Morawiecki y Abascal, participaron como ponentes los miembros del Parlamento Europeo: Patryk Jaki, copresidente del Grupo ECR; Kinga Gál, vicepresidenta del Grupo PfE; Branko Grims, del European People’s Party (EPP), Eslovenia; Laurence Trochu, ECR, Francia; Enikö Györi, PfE, Hungría; Tom Vandendriessche, PfE, Bélgica; Margarita de la Pisa, PfE, España; Carlo Fidanza y Paolo Inselvini, ECR, Italia; así como Stephen Bartulica, ECR, Croacia.

Asimismo, participaron Luz Pacheco, presidenta de la Corte Constitucional del Perú; Clara Muzzio, vicejefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina; Fabiola Morales, vicealcaldesa de Lima, Perú; y Ernesto Araújo, excanciller de Brasil.

Intervinieron también miembros de parlamentos nacionales: Nikolas Ferreira, de Brasil; Santiago Santurio y Nicolás Mayoraz, de Argentina; Lucy Akello, de Uganda; Jesse OkeyJoe Onuakalusi, de Nigeria; Ronald Portillo, de Guatemala; y Andrés Castillo, de Ecuador.

Además, participaron Ádám Kavecsánszki, presidente de la Foundation for a Civic Hungary; Fernando Sánchez, rector de la Universidad Católica de Costa Rica; los periodistas Alvino-Mario Fantini, editor en jefe de The European Conservative, y Bart-Jan Spruyt, editor de opinión de CNE News; así como la comentarista política Eva Vlaardingerbroek.

Intervinieron también miembros del Consejo de Expertos de PNfV: Jay Richards y Grace Melton, investigadores de The Heritage Foundation; y Polonia Castellanos, presidenta de la Asociación de Abogados Cristianos. Asimismo, participaron miembros de la Junta Directiva de PNfV: Neydy Casillas, vicepresidenta del Global Center for Fundamental Rights; Sharon Slater, presidenta de Family Watch International; y Rodrigo Iván Cortés, vicepresidente de la Junta.

Finalmente, se presentaron análisis de los especialistas Adina Portaru, consejera senior para Europa de ADF International; Gregor Puppinck, director general del European Center for Law and Justice; y el sacerdote católico Benedict Kiely. Todas las asociaciones citadas trabajan por el respeto de la dignidad humana y la promoción de los valores fundamentales en diversas áreas.

Photos VII Transatlantic Summit | Credit Gabriel Luengas: https://www.dropbox.com/scl/fo/ qqdstxfx57p65zdxt8ydz/AGfm9DT-Bj-sa89yg5RLWk4? rlkey=ljn8c1mj6273oe556yytpt3s6&st=b4kw8z57&dl=0*

Sobre los organizadores:

Political Network for Values (Red Política por los Valores – PNfV) es una red internacional de políticos activamente comprometidos con la promoción y la defensa de la vida, la familia y las libertades. https://politicalnetworkforvalues.org/

European Conservatives and Reformists Group (Reformistas y Conservadores Europeos – ECR) es un bloque político continental que tiene partidos comprometidos con la libertad individual, la soberanía nacional, la democracia parlamentaria, la propiedad privada, el gobierno limitado, el libre comercio, los valores familiares y la descentralización del poder. https://www.ecrgroup.eu

Sobre las Cumbres Trasatlánticas:

Las Cumbres Transatlánticas son un eje fundamental para la Red. En ellas se reúnen presencialmente políticos y líderes cívicos de Europa, América y África para estrechar lazos, compartir casos exitosos y mejores prácticas, y promover sinergias. Se celebran, normalmente, a cada dos años.

La primera Cumbre Transatlántica se realizó en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), New York, en 2014; le siguieron otras en el Parlamento Europeo, Bruselas, en 2017; en el Capitolio de Colombia, Bogotá, en 2019; en Budapest, Hungría, en 2022; de nuevo en la ONU, en 2023; en el marco del 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y en el Senado de España, en 2024. En 2026 volvemos al Parlamento Europeo. https://politicalnetworkforvalues.org/que-hacemos/cumbres/