Joven detenido por robo agravado y arrebato

La División Comando Central informó que, en la fecha, procedió a la aprehensión de un menor identificado como E.G. tras una alerta de vecinos de la zona de calle República Árabes Unidos y San Lorenzo, Capital.

El menor había sustraído efectos varios en jurisdicción de la Comisaría 4ta y posteriormente arrebató un teléfono celular a una mujer mayor de edad, quien resultó con politraumatismos. Tras la detención, se estableció comunicación con el Dr. Ponce de la Oficina Judicial Penal de Niñez y Adolescencia, quien tomó directivas.