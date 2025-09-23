Kit de nacimiento
En nuestro Sindicato Empleados de Comercio, creemos que cada nacimiento es una esperanza nueva y un compromiso más para seguir presentes y activos junto a nuestras familias trabajadoras.
¿Qué incluye el kit?
Un set completo con artículos esenciales para el bebé en sus primeros días.
¿Quiénes pueden recibirlo?
Afiliadas y afiliados que sean madres o padres recientes.
Lugar de entrega: Sede del Sindicato. Primer piso Secretaria Acción Social
Horario: lunes a viernes de 8 a 20hs. Sábados 9 a 13hs.
Solo necesitás acercarte con la documentación correspondiente para retirar tu kit.
Un Sindicato más presente, más activo y más cerca de vos y tu familia.
Secretaria General