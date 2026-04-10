La ANMAT prohibió una crema antiage para hombres y una serie de productos cosméticos

El organismo suspendió también la venta de unas cápsulas de limpieza para cafeteras

La circulación de productos cosméticos sin la debida autorización sanitaria representa un riesgo para la salud pública y una preocupación creciente para las autoridades regulatorias. Por esto mismo, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la venta y comercialización de unacrema antiage y otros productos cosméticos.

La suspensión recae sobre la línea ALPHA MEN CARE que abarca desde la popular “Crema antiage” hasta una gama de productos de uso facial y capilar. La medida se formalizó mediante la publicación de la disposición 1824/2026 en el Boletín Oficial.

La decisión surgió tras una serie de inspecciones y verificaciones realizadas por el Servicio de Productos Cosméticos e Higiene Personal, dependiente de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud. El proceso fue motivado por reportes de irregularidades y sospechas en la legitimidad de varios lotes que se encontraban en circulación. La pesquisa reveló la existencia de productos que, además de carecer de inscripción sanitaria, presentaban inconsistencias en su origen manufacturero.

En uno de los casos más notorios, se identificó la comercialización de la “Crema antiage, ALPHA MEN CARE, lote 283624, vencimiento 08/2026, legajo 7205, Industria Argentina”, cuya fabricación no pudo ser confirmada por la empresa oficialmente habilitada ante la ANMAT. El hallazgo puso de manifiesto la usurpación de un legajo y la potencial exposición de los consumidores a sustancias cuya composición y seguridad resultan desconocidas.

A partir de la investigación, las autoridades resolvieron la prohibición del uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución del producto mencionado. El mismo criterio se extendió a otros productos de la marca, como el “Shampoo activador de raíces – anti canas”, el “Serum avanzado anti ojeras”, el “Gel de limpieza facial”, el “Jabón natural” y el “Corrector de imperfecciones – Camo pen”. Todos ellos carecían de datos de inscripción sanitaria y, en consecuencia, no cumplen con los requisitos establecidos por la normativa vigente.

La base de datos de la ANMAT permitió constatar que el único establecimiento habilitado bajo el legajo 7205, Laboratorio Laborit S.R.L., no había elaborado el lote 283624, ni había intervenido en la fabricación de otros productos vinculados a la marca. La empresa confirmó que solo produjo cuatro lotes autorizados, cuyos números de identificación no coinciden con los productos retirados del mercado.

La medida abarca todas las presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos de los productos señalados, extendiéndose “hasta tanto se encuentren debidamente regularizados”.

Por otra parte, la irrupción de productos de limpieza de origen extranjero sin autorización sanitaria genera alerta entre autoridades y consumidores.

Por otro lado, la Disposición 1825/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición del uso, comercialización y distribución de todos los lotes de las cápsulas “URNEX. CLEANING cup. SEE BOX FORM FULL DETAILS. DO NOT DRINK. WARNING” —en su presentación individual— y de “URNEX – NESPRESSO CLEANING CAPSULES”, ambos carentes de registro nacional y etiquetado en español.

La decisión se fundamenta en la detección de productos domisanitarios importados que incumplen la normativa vigente, al presentarse sin el obligatorio sobrerótulo en idioma nacional y carecer de toda inscripción ante los registros de la autoridad sanitaria. El caso salió a la luz tras una denuncia presentada por la firma Wayne Chemical S.R.L., quien advirtió sobre la venta de cápsulas de limpieza para cafeteras Nespresso en comercios físicos y plataformas digitales, con etiquetas en inglés y sin información sobre su procedencia ni responsable local.

La investigación, llevada adelante por la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud, constató que estos productos, ofrecidos en bolsas individuales acompañadas por tarjetas comerciales, se comercializaban en la calle La Paz de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en sitios de venta online, lo que amplificó la preocupación por la falta de trazabilidad y control.

La ANMAT resolvió prohibir el uso, la comercialización y distribución en todo el territorio nacional y en plataformas de venta electrónica de todos los lotes de los productos. Es que ninguno de los dos cuenta con datos de registro de establecimiento ni de producto ante la autoridad sanitaria local, lo que los califica como ilegítimos a los efectos de la normativa argentina.

De acuerdo con las reglas establecidas por la Disposición ANMAT N° 1112/13, todo producto domisanitario de origen extranjero debe portar sobrerótulo en castellano y contar con inscripción vigente, requisitos que no fueron observados en este caso.

El producto original, comercializado regularmente bajo el nombre “URNEX – NESPRESSO CLEANING CAPSULES” por Wayne Chemical S.R.L., sí cumple con la normativa y presenta el etiquetado adecuado. Sin embargo, la importación y venta de variantes no autorizadas, sin registro ni trazabilidad, constituye una infracción que puede poner en riesgo la salud de los consumidores.

La prohibición responde a la imposibilidad de verificar el origen de las cápsulas y de garantizar que su elaboración respete las condiciones técnicas y sanitarias requeridas. Se desconoce si contienen ingredientes aprobados, o si fueron fabricadas bajo estándares de calidad validados por la autoridad nacional. Esta incertidumbre motivó la recomendación de retirar inmediatamente del mercado dichos productos y de impedir su acceso a usuarios finales, tanto en comercios físicos como en plataformas digitales.

El objetivo es erradicar del mercado todos los lotes de las cápsulas URNEX ilegítimas y prevenir su reaparición en los canales de venta. Se advierte a los comerciantes y plataformas electrónicas sobre la prohibición, instándolos a retirar cualquier publicación o stock disponible de los productos señalados.

Fuente: Infobae