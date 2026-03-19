La Anónima adquiere Libertad y avanza su expansión con impacto en San Juan

Tras un proceso de negociaciones, la empresa La Anónima, perteneciente a la familia Braun, concretó la compra de activos de Hiper Libertad, consolidando así su crecimiento en el país.

La operación incluye el control de 12 de las 14 sucursales de la cadena cordobesa, quedando fuera únicamente Resistencia (Chaco) y Mendoza. En este marco, San Juan se encuentra entre las provincias alcanzadas por la transacción, lo que marca un nuevo escenario para la actividad comercial local.

Lejos de versiones que hablaban de dificultades, este movimiento ratifica la estrategia de expansión de La Anónima, que continúa fortaleciendo su presencia en distintas regiones del país.

Desde el Sindicato de Empleados de Comercio, se sigue de cerca la evolución del proceso, en un contexto donde no existe, hasta el momento, información oficial que indique despidos o desvinculaciones. La expectativa está puesta en conocer cómo se desarrollará la transición y cuáles serán las definiciones empresariales en torno al funcionamiento de las sucursales.

Hoy a las 9.30 se realizará una audiencia en la Subsecretaría de Trabajo por temas previamente planteados.

Según se informó, las autoridades empresariales no participarán de la instancia, aunque desde el gremio se presentarán igualmente para solicitar información formal y dejar asentada la necesidad de preservar las fuentes laborales.

En paralelo, representantes gremiales tienen previsto acercarse al hipermercado en San Juan para dialogar con los trabajadores y acompañar este momento de cambios.

Apenas conocida la noticia, la secretaria General, Mirna Moral tomó contacto con los empleados de Hiper Libertad en la provincia, interiorizándose sobre la situación y llevando un mensaje de tranquilidad.

Por ahora, el proceso se encuentra en una etapa inicial, sin definiciones concretas que afecten al personal, mientras se aguardan precisiones sobre la implementación de esta nueva etapa empresarial.