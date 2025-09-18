La aventura espacial ya está en Rivadavia

EL REPORTERO 18 de septiembre de 2025
Aventura espacial

El programa educativo #Discoverer llegó con una experiencia única para chicos y grandes, con simulaciones de vuelo y atracciones que te hacen sentir dentro de una nave espacial 🛰️

📍Parque de Rivadavia

🕐 Público general: todos los días de 17 a 21 h

🏫 Escuelas: lunes a viernes de 8 a 16 h

📞 Más info: 264 6 751988

Desde la Municipalidad seguimos apostando a propuestas que inspiran, educan y hacen volar la imaginación. ¡Te esperamos para vivir esta experiencia espacial!

