La aventura espacial ya está en Rivadavia

El programa educativo #Discoverer llegó con una experiencia única para chicos y grandes, con simulaciones de vuelo y atracciones que te hacen sentir dentro de una nave espacial

Parque de Rivadavia

Público general: todos los días de 17 a 21 h

Escuelas: lunes a viernes de 8 a 16 h

Más info: 264 6 751988

Desde la Municipalidad seguimos apostando a propuestas que inspiran, educan y hacen volar la imaginación. ¡Te esperamos para vivir esta experiencia espacial!