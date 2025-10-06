La Cámara de Comercio y Servicios de San Juan informa sobre los feriados y oportunidades de impulso económico

La Cámara de Comercio y Servicios de San Juan comunica a la comunidad y al sector comercial que, en relación con el feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, tradicionalmente conmemorado el 12 de octubre.

Este año, el feriado correspondiente al 12 de octubre se trasladará al viernes 10 de octubre, día que mantendrá la condición de feriado nacional y no de día no laborable. Esto significa que, si un empleado es requerido para prestar servicios durante un feriado, tiene derecho a percibir el doble de su salario diario habitual por esa jornada.

Desde la institución se sugiere a los comercios y empresas mantener su actividad habitual durante la jornada previa y posterior al feriado, a fin de favorecer la circulación, el consumo y la dinámica económica en fechas clave para el sector.

La Cámara destaca la importancia de que comerciantes y empresarios aprovechen estas oportunidades para fortalecer sus ventas, incentivar el turismo interno y dinamizar el consumo regional.

Estas acciones —remarcan desde la entidad— contribuyen al crecimiento sostenido de la economía local y al desarrollo integral de la provincia de San Juan.