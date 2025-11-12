La Cámara de Diputados participó del homenaje a la Policía Federal en su aniversario

En el marco del 204° aniversario de la Policía Federal Argentina (PFA), los diputados Carlos Jaime Quiroga y María Rita Lascano participaron del acto conmemorativo y desfile realizado frente a la plaza 25 de Mayo, donde se encuentra la Agencia Regional Federal Cuyo de la institución.

La ceremonia fue presidida por el comisario mayor Leonardo Javier Bracamonte, director de la Agencia Regional Federal Cuyo, y contó con la presencia de la ministra de Gobierno, Laura Palma, junto a otras autoridades provinciales, municipales y de las fuerzas de seguridad.

Tras la entonación del Himno Nacional Argentino, se llevó a cabo un emotivo homenaje en memoria de los policías caídos en el cumplimiento del deber, reconociendo su entrega, sacrificio y compromiso con la comunidad.

Durante su discurso, el comisario mayor Bracamonte destacó el esfuerzo diario de los hombres y mujeres que integran la fuerza, así como el acompañamiento de sus familias. Además, subrayó la importancia de continuar construyendo una institución moderna, profesional, cercana a la sociedad y fiel a los valores que la identifican.

En el transcurso del acto, se entregaron distinciones a oficiales y agentes por su destacado desempeño en diferentes funciones. La jornada culminó con el tradicional desfile de efectivos de la Policía Federal Argentina, que contó con la participación y el aplauso del público presente.

Escrito por Xenia Yasmín Atencio Zangrandi

Fotos: Federico Funes