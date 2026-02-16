La CGT confirmó un paro general de 24 horas el día que se trate la reforma laboral en Diputados

Se decidió en una reunión virtual del Consejo Directivo cegetista, donde hubo unanimidad en la realización de otra huelga y se descartó una movilización al Congreso. La UTA dará un apoyo clave de los colectiveros

Así de resolvió en un encuentro virtual del Consejo Directivo cegetista, que fue convocado de urgencia ante la posibilidad de que la sesión en la Cámara Baja tenga lugar este jueves, ya que la idea del oficialismo es tratar de que el proyecto sea convertido en ley cuanto antes.

En la reunión también se decidió que el triunvirato de la CGT concurra este miércoles a la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados, que comenzará a tratar el proyecto que se aprobó en el Senado.