La Ciudad continúa con el mantenimiento de plazas y espacios verdes en el sector sur

Del lunes 3 al viernes 7 de agosto, la Municipalidad de la Ciudad de San Juan desarrollará un nuevo operativo de limpieza y acondicionamiento en plazas, paseos y espacios verdes del sector sur, con intervenciones programadas en turnos mañana y tarde.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan avanza con el plan permanente de mantenimiento de los espacios públicos, llevando adelante tareas de limpieza, desmalezado, barrido, recolección de residuos y puesta en valor de plazas y espacios verdes para brindar entornos más limpios, seguros y agradables para toda la comunidad.

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