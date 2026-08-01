La Ciudad continúa con el mantenimiento de plazas y espacios verdes en el sector sur

EL REPORTERO 1 de agosto de 2026
limpíeza plaza

Del lunes 3 al viernes 7 de agosto, la Municipalidad de la Ciudad de San Juan desarrollará un nuevo operativo de limpieza y acondicionamiento en plazas, paseos y espacios verdes del sector sur, con intervenciones programadas en turnos mañana y tarde.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan avanza con el plan permanente de mantenimiento de los espacios públicos, llevando adelante tareas de limpieza, desmalezado, barrido, recolección de residuos y puesta en valor de plazas y espacios verdes para brindar entornos más limpios, seguros y agradables para toda la comunidad.

CIUDAD DE SAN JUAN.DONDE TODO SE CONECTA

Más historias

fachada capital

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan adhiere al Duelo Provincial, la atención será normal en el ámbito municipal

EL REPORTERO 29 de julio de 2026
maraton 2

La Ciudad acompañó la Maratón Internacional de San Juan con intervenciones artísticas que alentaron a los corredores durante todo el recorrido

EL REPORTERO 26 de julio de 2026
corte 27 julio

¡Atención! vecino de Capital

EL REPORTERO 26 de julio de 2026