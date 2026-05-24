La Ciudad de San Juan avanza con nuevas jornadas de limpieza y mantenimiento de plazas y espacios verdes
Las tareas se desarrollarán del 25 al 29 de mayo en distintos sectores de la zona sur, tanto en turno mañana como tarde, con el objetivo de mantener en condiciones los espacios públicos para el disfrute de los vecinos
La Municipalidad de la Ciudad de San Juan continúa ejecutando el cronograma semanal de limpieza y mantenimiento de plazas y espacios verdes en el sector sur del departamento Capital. Las tareas se llevarán adelante entre el lunes 25 y el viernes 29 de mayo, en turnos mañana y tarde, abarcando plazas, boulevares, derivadores y espacios verdes de distintos barrios.
En el turno mañana, los trabajos comenzarán el lunes 25 en Plaza El Porteñito del Barrio Bardiani, Plaza Villa Carolina, Plaza Barrio Solares de Otoño y derivadores de calle Pedro de Valdivia y Avenida Rioja.
El martes 26, las cuadrillas municipales intervendrán en Plaza calle Arenales y España, Plaza Barrio CRAS, Plaza Barrio UVT, Plaza Barrio Santa Teresita, Plaza República del Perú, Plaza Barrio Las Heras y el espacio verde CIC Barrio Manantial.
Para el miércoles 27, las tareas continuarán en Plaza Italia, Barrio Porres y Plaza Cabo Principal Castro. Mientras que el jueves 28 se realizarán trabajos en el Paseo de Avenida Doctor Guillermo Rawson y Plaza Hipólito Yrigoyen.
Finalmente, el viernes 29 las acciones se desarrollarán en Plaza Monseñor Di Stéfano y Plaza Daniel Coll.
En el turno tarde, el operativo comenzará el lunes 25 en Plaza Barrio 7 de Septiembre, Plaza Barrio Natania III, Plaza Barrio 15 de Mayo, Plaza Pedro de Valdivia, Plaza Barrio Santa Cecilia, Plaza Walter Melcher, Plaza Barrio Facultad, Boulevard Esquiú de Patricias Sanjuaninas a Lavalle y Plaza Fray Justo Santa María de Oro.
El martes 26 las tareas llegarán a Plaza Barrio Carolina II, Boulevard Nuche, Plaza Humberto Correa, Plaza Barrio Luz y Fuerza, derivadores de calle 9 de Julio y Las Heras, Boulevard de Avenida Córdoba, espacio verde del Polo Cultural, Plaza Pablo Rojas y Plaza Galicia.
El miércoles 27 se trabajará en Plaza 25 de Mayo, Plaza Aberastain, Plaza Monseñor Orzali y Plaza Juan XXIII.
El jueves 28 el operativo continuará en Plaza de Trinidad y Villa Maturano, mientras que el viernes 29 se realizarán tareas en el Boulevard de Avenida Libertador San Martín desde calle Las Heras hasta Santa María de Oro y en distintos espacios verdes ubicados sobre calle 25 de Mayo, Paula Albarracín de Sarmiento, Lateral de Circunvalación, Avenida Libertador General San Martín y calles Alvear, Perito Moreno y San Isidro.