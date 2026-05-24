La Ciudad de San Juan continúa con el plan de poda y mantenimiento del arbolado público

Las tareas se desarrollarán del 25 al 31 de mayo en distintos sectores del departamento, incluyendo poda preventiva, corte de ramas peligrosas y erradicación de árboles con riesgo

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informa el cronograma semanal de trabajos correspondientes al área de Arbolado Público, que se llevará adelante desde el lunes 25 hasta el domingo 31 de mayo en diferentes zonas de Capital.

Las tareas incluyen poda preventiva, reclamos por ramas peligrosas y erradicación de árboles con riesgo, con el objetivo de mejorar la seguridad urbana, preservar el estado del arbolado y mantener despejadas las arterias y espacios públicos.

El lunes 25 de mayo, de 8 a 13 horas, se realizará la erradicación de árboles peligrosos en distintos domicilios particulares de la ciudad.

El martes 26, durante la mañana, se atenderán reclamos vinculados al corte de ramas peligrosas en domicilios varios. Por la tarde, de 13 a 17 horas, las cuadrillas municipales trabajarán en tareas de poda sobre calle Sarmiento, entre 25 de Mayo y 9 de Julio.

El miércoles 27, de 8 a 13 horas, las tareas se concentrarán en el Barrio Fray Justo Santa María de Oro. En tanto, por la tarde se avanzará con poda sobre calle Entre Ríos, entre 9 de Julio y 25 de Mayo.

Para el jueves 28, el operativo continuará durante la mañana en Barrio Fray Justo Santa María de Oro y por la tarde en calle Tucumán, entre 25 de Mayo y 9 de Julio.

El viernes 29, las tareas de poda se realizarán en Barrio Fray Justo Santa María de Oro y Barrio Facultad durante el turno mañana. Mientras que por la tarde se trabajará sobre Avenida Rioja, entre 9 de Julio y 25 de Mayo, específicamente en la vereda este.

El sábado 30 de mayo, las cuadrillas municipales intervendrán en calle General Paz, entre España y Avenida Rawson. Finalmente, el domingo 31 de mayo se desarrollarán tareas de poda en la zona peatonal de Capital.