La Ciudad de San Juan continúa con los operativos de desinsectación y desratización en distintos sectores de Capital

Las tareas se desarrollarán del 1 al 5 de junio en barrios, espacios comunes y cuadrantes estratégicos de la ciudad, con el objetivo de fortalecer la prevención sanitaria y el control de plagas.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan, a través de las áreas de Servicios y Ambiente, informa el cronograma semanal de desinsectación y desratización que se llevará adelante entre el lunes 1 y el viernes 5 de junio en distintos puntos del departamento.

Los operativos forman parte de las acciones permanentes que impulsa el municipio para promover entornos más saludables, prevenir la proliferación de insectos y roedores y mejorar la calidad de vida de los vecinos.

En el turno mañana, las tareas de desinsectación se concentrarán en espacios comunes de distintos barrios de Capital. El lunes 1 de junio se trabajará en el Barrio Solares; el martes 2 en el Barrio Solares II; el miércoles 3 en los Barrios Solares III y IV; el jueves 4 en el Barrio Solares V; y el viernes 5 en el Barrio Saturnino Sarassa.

Por su parte, en el turno tarde, las acciones comenzarán el lunes 1 con trabajos de desratización en el cuadrante comprendido por 9 de Julio, Avenida España, Avenida Ignacio de la Roza, Avenida Alem y calles internas.

El martes 2 las tareas continuarán en el sector delimitado por Avenida Ignacio de la Roza, Avenida España, 25 de Mayo, Avenida Alem y calles internas.

El miércoles 3 se realizará un operativo de desinsectación en Villa Virgen del Valle, mientras que durante el jueves 4 y viernes 5 las cuadrillas municipales trabajarán en el Barrio Timoteo Maradona.