La Ciudad de San Juan intensifica las tareas de limpieza y mantenimiento de plazas y espacios verdes en el sector norte

EL REPORTERO 30 de mayo de 2026
limpieza junio

El operativo se desarrollará del 1 al 5 de junio en turnos mañana y tarde, alcanzando plazas, paseos, boulevares y espacios verdes de distintos barrios de Capital.
La Municipalidad de la Ciudad de San Juan continúa avanzando con su programa de mantenimiento integral de espacios públicos, llevando adelante una nueva semana de trabajos de limpieza y acondicionamiento en plazas, paseos y espacios verdes del sector norte de la ciudad.

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