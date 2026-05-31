La Copa Florence Nightingale nos regaló un sábado de compañerismo, integración y trabajo en equipo

En el Camping Don Bosco, acompañé al ministro de Salud Pública, Dr. Amílcar Dobladez, y a los profesionales de enfermería que participaron de este encuentro deportivo, pensado para fortalecer vínculos, promover la integración y reconocer la valiosa tarea que realizan cada día en hospitales, centros de salud y servicios de toda la provincia.

Gracias al gobernador Marcelo Orrego y al Gobierno de San Juan por su compromiso permanente con quienes trabajan diariamente por la salud y el bienestar de nuestra gente.