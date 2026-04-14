La escuela de Policía inició el ciclo lectivo 2026 con el relevo de sus cuerpos de Bandera

La ceremonia se realizó en la D-6 y puso en valor la formación, la tradición institucional y el compromiso de los nuevos abanderados, en un acto que marcó el comienzo de un nuevo año académico.

Esta jornada, en la Dirección de Instrucción y Formación Policial D-6, se llevó a cabo el acto de inicio del ciclo lectivo 2026 junto al relevo de los cuerpos de bandera del Instituto Superior de Seguridad Pública y escuelas policiales. La actividad, que contó con la presencia de autoridades provinciales y policiales, reunió a cadetes, efectivos y familias en una ceremonia cargada de significado institucional.

Durante el acto, se realizó la presentación de efectivos formados, la entonación de los himnos, la bendición, la imposición de insignias y el traspaso de las enseñas patrias, símbolo del compromiso y la vocación de servicio. El relevo de los cuerpos de bandera representó la continuidad de una tradición que distingue a quienes se destacan por su conducta, disciplina y valores dentro de la institución.

El evento fue encabezado por el vicegobernador Fabián Martín, el secretario de Estado de Seguridad y Orden Público Enrique Delgado, y el jefe de Policía Néstor Álvarez. En este marco, se destacó la importancia de la formación continua, el fortalecimiento institucional y el rol de los nuevos cuadros en la construcción de una policía preparada para los desafíos actuales.

Por su parte, el vicegobernador, Fabián Martín, comentó que «es un día especial, un acto emotivo donde se destaca la decisión política del gobernador Marcelo Orrego, de que la escuela de Policía vuelva después de muchos años a funcionar en este patio de armas”. “Acá se enseñan esos valores que son importantes para los futuros efectivos, por eso los acompañaremos en ese proceso porque ejercerán una función muy importante como es el cuidado de los sanjuaninos” concluyó.

A su vez, el jefe de Policía Néstor Álvarez dijo “uno de los ejes planteados por el gobernador, es la capacitación continua, determinante en la política de seguridad y puesta en ejecución por la Secretaría de Seguridad a través del D-6”. “En ese aspecto solo queda agradecer a esta gestión por permitir que la educación policial vuelva a nuestra Institución y demostrar que estamos a la altura para capacitar a futuros efectivos, este es un momento aprendizaje y crecimiento para todo el personal policial” sentenció su mensaje.

Finalmente, la jefa de la Dirección D6, Patricia Herrera, argumentó “no vivimos solo una ceremonia, sino un reconocimiento a los nuevos cuerpos de bandera que son integrados por estudiantes que tuvieron un gran desempeño académico”. “A quienes somos parte de viejas generaciones de policías, es poder ver de manera simbólica, porque detrás de cada una de estas banderas hay un mensaje que es el Patio de Armas nuevamente con vida” cerró.

Con este acto, la Policía de San Juan dio inicio formal a un nuevo año de formación, renovando su compromiso con la profesionalización y el servicio a la comunidad. Además, se puso en valor el acompañamiento de las familias, consideradas un pilar fundamental en el desarrollo y la vocación de quienes integran la fuerza.

De la actividad también participaron la subsecretaría de Seguridad, Sandra Chamorro, diputada nacional, Nancy Picón, subsecretario de Inspección y Control de la Gestión de la Seguridad Pública, Damián Villavicencio; y director del Servicio Penitenciario, Carlos Suárez. Además, equipo de la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, Plana Mayor de la Policía de San Juan; y representantes de Fuerzas de Seguridad Provinciales y Nacionales.