La estafadora Denisse Robles Bonade hace lo que quiere con la justicia sanjuanina

Denisse Robles Bonade vendió el mismo departamento a tres familias diferentes, uno de los tantos ejemplos. Construía junto a Rubén Martín pareja en la vida real y socios en venta de lotes, inmuebles, autos entre otras operaciones, no cumplieron con cientos y cientos de familias. Algunos hablan de 200 otros de una cifra cercana a 500 damnificados.

Hay gente que demandó penalmente, civilmente y otros que no lo hicieron todavía por no tener dinero para pagar a los abogados.

En el mes de marzo del 2025, Denisse Robles y Rubén Martín, fueron detenidos y estuvieron casi dos meses en el Penal de Chimbas, obtuvieron la detención domiciliaria.

Los damnificados entienden que si la persona que los estafó y no cumplió con el contrato, no debe salir de su domicilio hoy se preguntan ¿Por qué a Denisse Robles Bonade la justicia le permite salir sola de su casa sin custodia del servicio penitenciario al médico o a la Facultad?

Habría salido cuatro veces al médico y dos a rendir a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de San Juan.

¿Qué coronita tiene Denisse Robles Bonade, hay que ser ladrón de guante blanco para tener esos beneficios?

En la tarde de hoy nos enteramos que el abogado Dr. Néstor Olivera, se opuso a la determinación que siga saliendo sola sin custodia, lamentablemente la justicia continúa dándoles beneficios a Denisse Robles Bonade.

El abogado Néstor Olivera, es la primera vez que participa en las audiencias por haber sido designado abogado querellante.

La justicia piensa más en el delincuente, estafador, que en tantas familias damnificadas, que hoy sufren por haberse quedado sin su techo, sin dinero, y alquilando.

Construyeron departamentos y casas, sin planos, sin aprobación de planeamiento. Sabiendo que San Juan es una región sísmica. Planeamiento, apenas se enteró actuó de oficio, paralizando las construcciones. Ellos cumplieron con su parte. Ahora los damnificados esperan que la justicia resuelva.

El dolor que se refleja en el rostro de las personas damnificadas, parte el corazón, gente adulta mayor, matrimonios muy jóvenes, que en varios casos los padres contribuyeron con dinero, para que ellos compraran a Robles y Martín. «Sueños destruidos», con un final incierto.

En una de las vivienda del Barrio La Pradera, cedió la viga que sostenía el techo de madera, empezó a romperse la viga metálica, arrastrando todo el techo de la cocina comedor, de milagro no hubo víctimas, porque en esa casa, tampoco habían cumplido con los plazos.

Esa es la foto que sacan los vecinos, al escuchar un gran ruido, se aprecia lo hora también. Se derrumba el techo totalmente. Por eso, casas sin planos, si habilitaciones de planeamiento y los arquitectos que Robles y Martín cambiaban permanentemente, no serán citados a declarar? son cómplices, con el agravante, que siendo arquitectos, sabían perfectamente el tipo deficiente de construcción que realizaban.

Esta era la viga metálica que sostenía el techo de madera de la cocina comedor. Hay fotos, vídeos, estaba la policía que fue llamada cuando empezó a abrirse el techo y es solo incumplimiento de contrato?

En el Barrio La Pradera, departamento de Santa Lucía, hicieron casas, que tampoco cumplieron con la entrega, no hay cloacas, los pozos absorbentes (que llamamos pozo negro) la profundidad es de tan solo 2m, cuando debieran tener 8 metros de profundidad, el engaño a los compradores. A quién se le ocurriría tomar la medida? uno de los damnificados fue con un profesional matriculado para dejar constancia ante la justicia.