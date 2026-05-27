La formación de River vs. Blooming, por la Copa Sudamericana

EDITOR 27 de mayo de 2026
Tras la durísima derrota ante Belgrano que lo dejó a las puertas del título en el Torneo Apertura, River encara frente a Blooming su último compromiso del semestre con lo mejor que tiene a disposición. Eduardo Coudet, cuestionado por sus cambios tardíos en Córdoba, repetirá en Copa Sudamericana la base del equipo, aunque no contará con Marcos Acuña y Aníbal Moreno, quienes jugaron tocados la final.

Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Facundo González; Juan Cruz Meza, Fausto Vera, Lucas Silva, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Los datos de River vs. Blooming, por la Copa Sudamericana

  • Hora: 21.30.
  • TV: ESPN.
  • Árbitro: Roberto Bruno Pérez Gutiérrez.
  • Estadio: Monumental.

