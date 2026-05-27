La formación de River vs. Blooming, por la Copa Sudamericana
Tras la durísima derrota ante Belgrano que lo dejó a las puertas del título en el Torneo Apertura, River encara frente a Blooming su último compromiso del semestre con lo mejor que tiene a disposición. Eduardo Coudet, cuestionado por sus cambios tardíos en Córdoba, repetirá en Copa Sudamericana la base del equipo, aunque no contará con Marcos Acuña y Aníbal Moreno, quienes jugaron tocados la final.
Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Facundo González; Juan Cruz Meza, Fausto Vera, Lucas Silva, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.
Los datos de River vs. Blooming, por la Copa Sudamericana
- Hora: 21.30.
- TV: ESPN.
- Árbitro: Roberto Bruno Pérez Gutiérrez.
- Estadio: Monumental.