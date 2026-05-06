La FUAR abre inscripción para espectadores con discapacidad en el partido de Los Pumas en San Juan

El próximo 11 de julio, “Los Pumas” recibirán en el estadio San Juan del Bicentenario a Gales. En el marco de ese encuentro y el resto de los partidos que tendrá el seleccionado argentino de rugby en nuestro país el corriente año, la FUAR (Fundación Unión Argentina de Rugby), anunció que desde el lunes 4 de mayo a las 10:00 se habilitó la inscripción destinada a personas con discapacidad que deseen asistir a distintos encuentros. La solicitud de entradas se realizará al siguiente correo: entradas@fuar.org.ar.

Desde la organización aclararon que no se tendrán en cuenta los correos electrónicos enviados antes de la fecha y horario indicados, al igual que confirmaron que el pedido es con CUPO LIMITADO. La asignación de los cupos se realizará por orden de llegada de las solicitudes, hasta completar la cantidad disponible en cada sede.

Para completar la solicitud, los interesados deberán cumplir con una serie de requisitos. En el asunto del mail se deberá especificar la fecha, la ciudad y el rival del partido al que se desea asistir. Además, será obligatorio adjuntar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente, donde conste el tipo de discapacidad, y no se aceptarán carnets.

En caso de utilizar silla de ruedas, deberá aclararse en el cuerpo del correo para poder asignar ubicaciones específicas. Respecto a los acompañantes, solo tendrán entrada sin cargo si esta condición está indicada en el CUD.

Los partidos habilitados para esta inscripción son los siguientes:

4 de julio en Córdoba, frente a Escocia.

11 de julio en San Juan, ante Gales.

18 de julio en Santiago del Estero, contra Inglaterra.

8 de agosto en el estadio de Vélez Sarsfield, ante Sudáfrica.

29 de agosto en Jujuy, ante Australia.

5 de septiembre en Mendoza, nuevamente frente a Australia.